Szef polskiej redakcji Vatican News: przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży i innych ważnych wydarzeń

Jak dodał, polska redakcja będzie też służyć pomocą merytoryczną innym sekcjom watykańskich mediów w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów 10 września w Markowej.

Przypomniał, że Dykasteria ds. Komunikacji przekazuje informacje w 52 językach. Ponadto jest aktywna w mediach społecznościowych takich jak Instagram, Twitter, Facebook i YouTube.

Ksiądz Rytel-Andrianik zapytany, czy coś zmieni się w polskiej redakcji, odparł: „Kontynuujemy pracę. Teraz koncentrujemy się na tym, aby przy okazji zbliżających się podróży papieża do Portugalii i Mongolii docierały informacje do naszych odbiorców. Aby być na bieżąco zachęcam do wejścia na stronę www.vaticannews.va/pl oraz do zapisania się tam na newsletter”.

Podkreślił, że z Polski do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży wyjeżdża – jak podają organizatorzy – prawie 30 tysięcy osób.

„Jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to sekcja polska Radia Watykańskiego włączyła się w inicjatywę oznaczania relacji w mediach społecznościowych hasztagiem #WDrodzeDoLizbony” – wyjaśnił rozmówca PAP.

Zaznaczył: „Na spotkanie z Ojcem Świętym wyruszają pielgrzymki młodych ludzi także z całej Polski. Papież Franciszek wielokrotnie zapraszał do używania współczesnych środków komunikacji, by dzielić się dobrymi wiadomościami. Publikując w mediach społecznościowych zdjęcia, filmiki z podróży na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie i dołączając hasztag #WDrodzeDoLizbony, tworzymy wspólnotę online i dałem także świadectwo naszej wiary w przestrzeni internetu”.

Ksiądz Rytel-Andrianik dodał: „Przed nami jest bardzo ważny czas. Czekają nas papieskie podróże, następnie konsystorz, na którym godność kardynała otrzyma metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Potem przez cały październik będzie trwał synod biskupów, a w jego trakcie jest 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową”.

„Ponieważ rocznica wyboru przypada na czas synodu, to również ojcowie synodalni będą uczestniczyli w uroczystościach” – dodał szef polskiej redakcji.

Poinformował również: „Widać bardzo duże zainteresowanie beatyfikacją rodziny Ulmów w wielu sekcjach językowych watykańskich mediów. Ponieważ wiele materiałów jest po polsku, naszym zadaniem będzie przygotowanie ich w innych językach dla różnych sekcji, żeby podzielić się tą historią, by była znana na całym świecie. Ponadto przygotujemy materiały zdjęciowe, multimedialne. Na beatyfikacji w Markowej będzie delegacja watykańskich mediów”.