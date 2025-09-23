„Wicepremier, minister Radosław Sikorski spotkał się dzisiaj w Nowym Jorku z ministrem spraw zagranicznych Iranu Seyedem Abbasem Araghchim. Szef polskiej dyplomacji w imieniu UE wezwał Iran do powrotu do rozmów z MAEA” – poinformowało we wtorek na platformie X MSZ.

W piątkowym głosowaniu Rada Bezpieczeństwa ONZ nie opowiedziała się za zniesieniem sankcji na Iran. Ambasador Francji przy ONZ, Jerome Bonnafont przekazał AFP, że nie mamy innego wyjścia poza kontynuowaniem tzw. procedury „snapback”, która – jeśli Rada Bezpieczeństwa nie zdecyduje inaczej – zakończy się przywróceniem 28 września reżimu sankcyjnego, ustanowionego przez Radę przed 2015 r.

W sobotnim wystąpieniu telewizyjnym prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział, że Iran przezwycięży trudności, spowodowane ponownym nałożeniem sankcji w mechanizmie „snapback”.

Pod koniec sierpnia kraje E3 uruchomiły proces przywracania sankcji na Iran, zwany mechanizmem „snapback”, argumentując, że ich dotychczasowe rozmowy ze stroną irańską w Genewie nie przyniosły przełomu. Zapowiedziały, że wciąż pozostaną otwarte na negocjacje z Teheranem, a ich przedstawiciele są gotowi do wstrzymania procedury.