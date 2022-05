Szef polskiego MSZ w Turcji. Chodzi o rozszerzenie NATO

​Nakłonienie Turcji do akceptacji rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję - to główny cel wizyty ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua w Stambule. Dziś wieczorem ma dojść do spotkania polskiego ministra z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.