Szef polskiego MON: wizyta prezydenta USA w Polsce to dowód coraz większej roli Polski na wschodniej flance NATO

10 lutego Biały Dom poinformował o zaplanowanej na 20-22 lutego wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce. Podczas wizyty amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdaniem szefa MON, kolejna wizyta prezydenta Bidena w Polsce jest dowodem coraz większej roli, jaką Polska odgrywa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Ta rola sprowadza się przede wszystkim do tego, że jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, zarówno to militarne, jak i humanitarne. Wszyscy nam dziękują za przyjęcie kilku milionów uchodźców z Ukrainy, to jest dostrzegane przez opinię światową” – powiedział dziennikarzom szef MON, który we wtorek w Brukseli uczestniczy w spotkania ministrów obrony państw NATO.

Błaszczak zwracał także uwagę na rolę Polski w procesie odstraszania, czemu służy wzmacnianie polskiego wojska.