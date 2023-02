Szef polskiego MON: jest zgoda Kongresu USA na sprzedaż Himarsów Polsce

„Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu!” – napisał w czwartek na twitterze wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Wiceszef polskiego MON: cieszymy się z decyzji Kongresu USA ws. Himarsów, teraz rozmowy o szczegółach

„Bardzo się z tego cieszymy i teraz przystępujemy do rozmów z partnerem amerykańskim co do szczegółów i harmonogramu dostaw tego sprzętu” – powiedział wiceszef polskiego MON Wojciech Skurkiewcz.

„Warto też zwrócić uwagę, że Himarsy w ramach tego zamówienia będą zintegrowane z polskimi ciężarówkami Jelcz. Jest to więc kluczowy element do współpracy polsko-amerykańskiej – i dodatkowy element, i zastrzyk dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – zwrócił uwagę wiceminister.

W jego ocenie kwestia zintegrowania Himarsów z innym sprzętem, to jest również „bez wątpienia decyzja przełomowa”. „Nigdy Amerykanie do tej pory w tym obszarze, jeśli chodzi o te zestawy wieloprowadnicowe, nie wyrażali zgody na to, aby były zintegrowane z innym pojazdem niż Oshkosh” – podkreślił Skurkiewicz.