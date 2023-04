Szef Pentagonu Austin: Rozpoczniemy szkolenie Ukraińców na Abramsach w ciągu kilku tygodni

„Przyspieszyliśmy harmonogramy dostaw naszych M1 Abrams, by dostarczyć Ukrainie zdolności pancernych w nadchodzących miesiącach. I te M1, których Ukraińcy będą używać do szkoleń przybędą tu do Niemiec w ciągu najbliższych kilku miesięcy” – powiedział Austin.

Jak dodał, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwa grupy kontaktowej wysłały Ukrainie ponad 230 czołgów i ponad 1,5 tys. pojazdów opancerzonych, m.in. na potrzeby tworzonych dziewięciu ukraińskich brygad pancernych.

Występujący obok Austina przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley uzupełnił, że czołgi, które w maju trafią do Niemiec będą wozami szkoleniowymi, a dopiero później wysłane zostaną maszyny przeznaczone do walki na Ukrainie.