Szef NATO: zdecydowanie wspieramy Litwę, również militarnie w związku z targnięciami balonów

„NATO zdecydowanie wspiera Litwę, w tym poprzez operację nadzoru powietrznego, która obecnie jest prowadzona przez Hiszpanię i Węgry, a także poprzez obecność tam sił zbrojnych Sojuszu, dowodzonych przez Niemcy” – podkreślił Rutte.

Dodał, że we wtorek rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych. Z powodu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Litwy balonów znad Białorusi w ciągu minionego tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy.

w poniedziałek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Europa solidaryzuje się z Litwą w związku z ciągłymi wtargnięciami w jej przestrzeń powietrzną balonów. Według niej jest to kolejny powód, by przyspieszyć realizację unijnego projektu obrony przed dronami.