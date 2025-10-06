Szef MSZ: polscy obywatele zatrzymani przez Izrael powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju

„Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu” – powiadomił Sikorski na X.

Dodał, że mimo, że zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach „wrócić na łono ojczyzny”.

Jednocześnie szef MSZ zaapelował o przestrzeganie przestróg MSZ przed podróżowaniem w niebezpieczne rejony.

Wśród aktywistów Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, znalazło się troje obywateli RP: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w piątek, że obywatelom RP zaproponowano możliwość skorzystania z przyśpieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski, wszyscy jednak odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Dodał, że oznacza to, iż będą teraz oczekiwać na rozprawę przed sądem Izraela.

Wewiór zapewnił też, że polscy obywatele są bezpieczni, zdrowi, mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej.

Organizatorzy flotylli Sumud poinformowali w sobotę, że Nina Ptak rozpoczęła strajk głodowy w izraelskim areszcie w ramach protestu wobec „nielegalnych działań Izraela oraz w solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami”. Podali również, że zatrzymani aktywiści przebywają obecnie w więzieniu Ktzi’ot na pustyni Negev, który – jak napisano – „znany jest ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych”.

Global Sumud Flotilla jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą Flotylli zbliżyć się do Gazy.

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji w europejskich miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu, Turynie, Barcelonie, Paryżu, Dublinie, Genewie, Berlinie, Hadze, Stambule i Atenach. Wiece zorganizowano też w Buenos Aires, Meksyku i Karaczi. W czwartek demonstracja odbyła się też w Warszawie. Doszło do incydentów: wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie manifestacja się rozpoczęła, i oblano wejście czerwoną farbą. Interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod KPRM i Sejm.

40 organizacji i ponad 100 społeczniczek i społeczników w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego zaapelowało o uwolnienie Polaków zatrzymanych przez Izrael oraz stanowczą reakcję Polski na ludobójstwo w Gazie.