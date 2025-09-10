Szef MSWiA: przejścia graniczne zostaną otwarte, gdy nie będzie zagrożenia dla obywateli

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział, że w związku z rozpoczynającymi się w piątek agresywnymi ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi „Zapad” w nocy z czwartku na piątek Polska zamknie granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe.

„Mówimy o całkowitym zamknięciu przejść granicznych” – podkreślił podczas konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jako przykład podał przejście graniczne w Terespolu – drogowe dla samochodów osobowych i kolejowe dla pociągów towarowych.

„Mówimy o pełnym zamknięciu tego przejścia granicznego” – dodał.

Dopytywany, ile potrwa zamknięcie przejść zaznaczył, że zamknięcie będzie miało czasowy charakter

„Najbardziej aktywna forma ćwiczeń „Zapad”, jak podają to przeprowadzający te ćwiczenia, to jest 12-16 września, ale będziemy monitorować jak się sytuacja przedstawia. Przejścia graniczne zostaną otwarte tylko wtedy, gdy będziemy w 100 proc. pewni, że sytuacja dla Polski, dla polskich obywateli nie stwarza żadnego zagrożenia” – wyjaśnił minister.

Dodał, że nie ma żadnych planów, aby poszerzać strefę buforową przy granicy z Białorusią i żadne rozmowy w tej sprawie się nie toczą.