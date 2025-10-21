Szef MSWiA Polski: wschodnia granica UE wymaga większych inwestycji

„Wschód Unii Europejskiej powinien otrzymać więcej inwestycji europejskich, ponieważ jeśli chodzi o migrację, to tutaj toczy się walka o bezpieczeństwo całej Unii” – podkreślił M. Kierwiński.

Zwrócił uwagę, że w tym roku służby polskie na granicy polsko-białoruskiej zarejestrowały około 27 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Oskarżył Mińsk i Moskwę o celowe podsycanie kryzysu migracyjnego, wspominając o niedawno wykrytym tunelu na granicy Polski i Białorusi, wykorzystywanym do nielegalnych przejść.

M. Kierwiński pochwalił również tymczasową kontrolę graniczną wprowadzoną przez Polskę i Litwę, twierdząc, że okazała się ona skuteczna.

Zwrócił uwagę, że wraz z litewskim ministrem podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poruszyli kwestię rosyjskich dronów naruszających przestrzeń powietrzną wschodnich krajów UE.

„Jednym głosem mówiliśmy o konieczności tworzenia i finansowania przez instytucje europejskie, UE, ‘granicy dronów’, choć podkreśliliśmy, że może bardziej odpowiedni termin to ‘parasolka dronowa’” – powiedział minister.

Szef MSW Litwy zgodził się z tą opinią, podkreślając solidarność obu narodów: „Rozumiem, że to, co robi Polska, jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego, i doceniamy fakt, że Polska robi wszystko, co może, by uniknąć kolejek na granicy.”

Szefowie resortów ogłosili również nową umowę o współpracy między polskimi a litewskimi służbami policyjnymi, mającą na celu wzmocnienie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną.

Przypomnijmy, że kontrola graniczna w punktach przejściowych między Polską a Litwą, wprowadzona 7 lipca, ma na celu powstrzymanie nielegalnej migracji. Początkowo była to decyzja tymczasowa, jednak Warszawa dwukrotnie przedłużyła ją, ostatni raz do 4 kwietnia 2026 roku.