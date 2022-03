Szef KPRP: Prezydent w tym tygodniu będzie w Watykanie

„Prezydent Andrzej Duda udaje się w tym tygodniu do Watykanu, do papieża Franciszka, żeby przedstawić polskie zaangażowanie w sprawy ukraińskie i żeby przedstawić punkt widzenia kraju, który wziął na siebie duży ciężar odpowiedzialności za uchodźców” – powiedziała w Radiu Plus Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef KPRP.