Szef fińskiego MSZ: Będziemy wspierać proces rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie

W artykule opublikowanym w piątek na łamach największego fińskiego dziennika „Helsingin Sanomat” Haavisto podkreślił, że Bałkanów Zachodnich nie należy postrzegać jako „sąsiedztwa Europy”, ponieważ są one „sercem Europy”. Zaakcentował, że UE powinna dotrzymywać swoich zobowiązań w kwestii rozszerzenia i zwrócił uwagę, że Bałkanami Zachodnimi interesują się także Rosja i Chiny.

„W meandrach sagi o brexicie trzeba pamiętać, że Unia Europejska się także poszerza” – napisał. Przypomniał, że z Czarnogórą i Serbią są już prowadzone oficjalne negocjacje akcesyjne, natomiast co do Macedonii Północnej oraz Albanii (które mają status krajów kandydujących) państwa UE mają zdecydować, czy otworzyć negocjacje akcesyjne. Na drodze do UE są też Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

„Finlandia wesprze podejmowanie tych kroków” – zapewnił Haavisto.

Szef fińskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że każdy z krajów regionu ubiegających o członkostwo ma wiele do poprawy w kwestii rządów prawa; chodzi m.in. o zwalczanie korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz o wolność słowa.

„Ze względu na swoją wiarygodność UE musi zadbać także o stan rządów prawa wewnątrz Unii” – dodał.

Haavisto przypomniał trudną historię Bałkanów Zachodnich, a jednocześnie wskazał, że porozumienie między Grecją a Macedonią Północną w kwestii sporu o nazwę tego drugiego państwa “potwierdza zerwanie z przeszłością”. „Następnie wszyscy spojrzą na Serbię i Kosowo, aby w końcu znormalizowały stosunki” – kontynuował.

Szef fińskiej dyplomacji odniósł się także do problemu Turcji, wyrażając opinię, że nie ma tam postępów, jeśli chodzi o kwestie praworządności i reformy związane ze zbliżaniem się do standardów UE. W jego ocenie UE i Turcja potrzebują nowego wspólnego podejścia strategicznego, ze względu m.in. na ważną współpracę w kwestii migracji.

Haavisto zaakcentował, że polityka rozszerzenia przynosi obustronne korzyści, tak krajom kandydującym – poprzez działania na rzecz dobra społecznego (już na etapie negocjacji akcesyjnych), jak i samej Wspólnocie, wzmacniając jej rolę jako globalnego aktora.

„Stabilne i prosperujące Bałkany Zachodnie są korzyścią dla Finlandii” – zakończył artykuł minister, podkreślając, że Finowie aktywnie uczestniczyli w pracach na rzecz pokoju i stabilności regionu po rozpadzie Jugosławii.

W wyniku unijnej polityki mającej na celu wsparcie stopniowej integracji Bałkanów Zachodnich, pierwszym krajem regionu, który przystąpił do UE (1 lipca 2013 r.) była Chorwacja. Według unijnej strategii dla tego obszaru z 2018 r. Czarnogóra i Serbia mogłyby przystąpić do UE w 2025 r.