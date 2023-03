Szef dyplomacji UE: reżim Łukaszenki próbuje uciszyć tych, którzy stają w obronie praw człowieka

„Dziś miński sąd skazał członków Centrum Praw Człowieka Wiasna, w tym jego przewodniczącego i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, wiceprzewodniczącego Walancina Stefanowicza, Zmieciera Sałaujou (sądzonego zaocznie) i prawnika Uładzimira Łabkowicza, na dziesięć, dziewięć, osiem, i odpowiednio siedem lat więzienia na podstawie fałszywych i umotywowanych politycznie zarzutów” – napisał szef unijnej dyplomacji.

„Unia Europejska z całą mocą potępia ich pozorowane procesy, które są kolejnym przerażającym przykładem tego, jak reżim Łukaszenki próbuje uciszyć tych, którzy stają w obronie praw człowieka i podstawowych wolności narodu białoruskiego. Łukaszence się nie uda. Ich wołanie o wolność jest głośne, nawet za kratkami” – dodał.

Jak podkreślił, UE wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia ponad 1450 więźniów politycznych na Białorusi. „Są brutalnie prześladowani za to, że odważyli się sprzeciwić łamaniu praw człowieka na Białorusi i za odrzucenie wojny Rosji z Ukrainą i roli Białorusi w tej agresji. UE jest gotowa zareagować na represje i łamanie praw człowieka przez reżim wobec jej ludności. Odbierając Pokojową Nagrodę Nobla Aleś Bialacki stwierdził, że ci, którzy najbardziej cenią sobie wolność, często są jej pozbawiani. UE będzie nadal wspierać wszystkich, którzy odważnie dążą do suwerennej, wolnej, demokratycznej, bezpiecznej i dostatniej Białorusi” – podsumował.