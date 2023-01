Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch odchodzi z Kancelarii Prezydenta

Kumoch nawiązał do środowej wizyty prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Litwy Gitanasa Nausedy we Lwowie, w której towarzyszył prezydentowi. Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego.

„Wizyta we Lwowie była zaplanowana jako mój ostatni projekt w służbie dla Pana Prezydenta. Dziś na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy po półtora roku bardzo intensywnej pracy kończę sprawowanie funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej” – napisał Kumoch.

„Mogę też już – również uzyskałem na to zgodę -zdradzić kulisy. W październiku, w czasie wizyty na Malcie zwróciłem się do Pana Prezydenta o pozwolenie na powrót do służby zagranicznej. Do wykonania pozostawał jednak szereg zadań, w tym najważniejsze – Lwów. Pozostawało też znalezienie osoby, która mnie zastąpi” – dodał.

Stwierdził też, że początek roku oraz czwartkowe noworoczne spotkanie prezydenta z Korpusem Dyplomatycznym, to „właściwy moment na ogłoszenie zmiany i wprowadzenie następcy”.