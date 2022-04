Szef BBN o spotkaniu Prezydenta RP z Premierem Johnsonem

Minister został zapytany w radiu Wnet o czwartkową wizytę Prezydenta Polski w Londynie i tematy, o których A. Duda będzie dyskutował z brytyjskim Premierem Borisem Johnsonem. P. Soloch odpowiedział, że wiodącym i głównym tematem będzie oczywiście Ukraina i kwestie współpracy w tym zakresie. „Wielka Brytania zaraz po Stanach Zjednoczonych jest tym wiodącym krajem, który rzeczywiście w zakresie i pomocy bezpośredniej Ukrainie, i takiej akcji międzynarodowej zajmuje najbardziej zdecydowane i twarde stanowisko również wobec Rosji” – mówił.

„I to jest to, co nas zbliża” – akcentował Paweł Soloch.

Według P. Solocha, Prezydent A. Duda będzie rozmawiał też z Premierem Wielkiej Brytanii o współpracy wojskowej. „Mówimy o ewentualnej budowie fregat w ramach programu Miecznik, o systemie obrony przeciwlotniczej Narew. I tutaj rozmowy i współpraca są daleko zaawansowane” – zaznaczył.

„Siłą rzeczy, wobec tego, co się dzieje na wschód od naszych granic, chcielibyśmy te programy przyspieszyć” – oświadczył Szef BBN.