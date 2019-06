Szczyt w Brukseli: Kandydatura Fransa Timmermansa podzieliła Europę

vdu

„Szczyt unijny został zawieszony przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zorganizuje on teraz spotkania dwustronne z przywódcami. Szczyt zostanie wznowiony po ich zakończeniu” – napisał na Twitterze Preben Aamann, rzecznik Tuska.

Nie wiadomo jak przebiegała dyskusja, bo podobnie jak na poprzednim szczycie, włączono zagłuszanie sygnału i liderom nie towarzyszą współpracownicy.

Szczyt ma dotyczyć obsady kilku stanowisk – przewodniczących: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, a także szefa unijnej dyplomacji. Ale największe poruszenie wywołała propozycja Francji, Niemiec, Holandii i Hiszpanii, by przewodniczącym Komisji Europejskiej został Frans Timmermans, obecny jej wiceszef, Holender, z grupy socjalistów.

Po przylocie do Brukseli wielu liderów wyrażało nadzieję na szybkie porozumienie, po przedłużających się negocjacjach pojawiły się jednak nieoficjalne informacje, że potrzebny może być kolejny szczyt 15 lipca.

Kandydatura Timmermansa to główny temat konsultacji między unijnymi liderami w różnych konfiguracjach. Premier Mateusz Morawiecki, wraz z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, oraz premierem Włoch Giuseppe Conte.

Grupa Wyszehradzka sprzeciwiła się bowiem kandydaturze Fransa Timmermansa. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed szczytem, że szef Komisji Europejskiej powinien łączyć a nie dzielić i że Frans Timmermans tego postulatu nie spełnia. W podobnym tonie wypowiadał się premier Czech Andrej Babisz. Dalia Grybauskaitė zwracała uwagę, że przy podziale stanowisk powinien być zachowany bilans geograficzny i płciowy.

Nieoczekiwanie podniósł się także bunt wśród chadeków. Politycy należący do centroprawicy, którzy zebrali się we własnym gronie w Brukseli, jeszcze przed unijnym szczytem powiedzieli, że nie mogą zgodzić się na to, by stanowisko szefa Komisji Europejskiej przypadło socjalistom i że skoro chadecy wygrali wybory, to oni powinni je obsadzić.

Wobec takiego sprzeciwu wydaje się mało prawdopodobne, że Frans Timmermans uzyska akceptację. To oznacza, że będą sondowane nowe kandydatury, powracają też już wcześniej wymieniane nazwiska – Michela Barniera, Francuza, unijnego negocjatora do spraw brexitu i Bułgarki Krystaliny Georgijewej z Banku Światowego.

Według ustaleń korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, po odrzuceniu kandydatury Timmermasna rosną zwłaszcza notowania Bułgarki, a jej kandydaturę miałaby zgłosić Angela Merkel, co pozwoli jej wyjść z twarzą po fiasku pierwszej propozycji.