Szczerski o forum w Jerozolimie: Są pomysły, by mówić o historii i aliantach bez Polski

vdu

W Jerozolimie zakończyło się Światowe Forum Holokaustu, na którym prezydentowi Andrzejowi Dudzie odmówiono prawa głosu. – Podjąłem słuszną decyzję nie będąc w Jerozolimie na Światowym Forum Holokaustu, gdyż nie powinniśmy autoryzować tak zafałszowanego przekazu historycznego. Musimy głośno mówić prawdę – powiedział prezydent komentując wydarzenia z Izraela.

Do wystąpień i prezentacji nowej wizji historii II wojny światowej podczas Forum odniósł się w „Sygnałach dnia” prezydencki minister, Krzysztof Szczerski. – To taka historia, w której polski czyn zbrojny, Polskie Państwo Podziemne, wysiłek polskiej armii na Wschodzie, która się wykrwawiała w pokonywaniu Hitlera, a także na Zachodzie, gdzie Polacy walczyli ramię w ramię z aliantami, tej historii nie było i ma już nie być – podkreślił Szczerski.

Jak zaznaczył szef gabinetu prezydenta, to co zaprezentowano w Jerozolimie, to dokładnie rosyjska narracja. Wyjaśnił, że podczas wydarzenia gloryfikowano Jałtę i „wyraźnie mówiono, że porządek jałtański przyniósł Europie stabilność, a rozpad ZSRR, układu w którym Związek Radziecki dominował w naszej części Europy był katastrofą geopolityczną”.

– Chodziło o to, żeby polski prezydent milcząco był tam na miejscu i swoją obecnością legitymizował taką historię, żeby wysłuchał ale nie mógł odpowiedzieć. Na tym polegała pułapka tych uroczystości – ocenił Krzysztof Szczerski. – Prezydent swoją trafną decyzją znakomicie z tego wybrnął – dodał.

– Nigdy nie podpiszemy się pod kłamliwą wersją historii – podkreślił polityk.