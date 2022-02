„Sygnał dla Rosji, że jesteśmy gotowi do obrony” – powiedział Paweł Soloch o uruchomieniu szpicy NATO

„Wysyłamy sygnał Rosjanom, że jesteśmy gotowi do obrony państw Sojusz, jesteśmy gotowi do reagowania siłami wojskowymi. To jest wyznaczenie czerwonej linii, od której zaczyna się interwencja NATO” - wypowiedział się Paweł Soloch o wczorajszej decyzji o siłach szybkiego reagowania. „Na dniach będą opracowywane konkretne plany” - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.