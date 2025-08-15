Święto Wojska Polskiego: ambitne cele dla armii i przemysłu zbrojeniowego

– Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – powiedział, podkreślając, że niepodległość jest dobrem cennym, ale bardzo kosztownym.

Prezydent zapowiedział, że będzie domagał się jak najszybszej decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność.

– Będę konsekwentnie powtarzał, że historia, narodowa pamięć i nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie – zaznaczył.

W swoim wystąpieniu przypomniał, że Rosja nie jest niepokonywalna, wskazując na jej porażki z początku XX wieku oraz klęskę w wojnie z Polską w 1920 roku.





















fot. PAP/Marcin Obara

Nawrocki podkreślił, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego i zapowiedział dążenie do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie „konstytucji bezpieczeństwa RP”.

– Wojsko Polskie nie może funkcjonować w sprintach wyborów. To musi być fundament rozwoju naszej Rzeczypospolitej – mówił, zachęcając do współpracy premiera Donalda Tuska.

W swoim przemówieniu prezydent zadeklarował także wsparcie dla działań legislacyjnych i formalnych zmierzających do budowy w Polsce fabryk amunicji.

– Musimy mieć własną polską amunicję – stwierdził, wskazując na potrzebę produkcji miliona pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm oraz pół miliona sztuk amunicji czołgowej rocznie.





















fot. PAP/Marcin Obara

Nawrocki zaznaczył konieczność kontynuacji modernizacji Wojska Polskiego, w tym formowania dwóch nowych dywizji – 1. Dywizji Piechoty Legionów i 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej – oraz realizacji programu zakupu okrętów podwodnych „Orka”.

– Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2. Tu jednak nie możemy się zatrzymać; musimy stworzyć pancerną pięść i mieć tysiąc czołgów K2 – mówił.

Podkreślił, że jego celem jest armia licząca co najmniej 300 tys. żołnierzy, a jeśli Polska będzie gotowa – nawet pół miliona.

– Samo przystąpienie do Wojska Polskiego jest wyrazem bohaterstwa. Jesteście bohaterami współczesności – zwrócił się do żołnierzy.

Prezydent przypomniał także o znaczeniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, której rocznica przypada 15 sierpnia.

– Wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją. Dla Polski, dla Europy, dla świata było to zwycięstwo – podkreślił.