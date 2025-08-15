Święto Wojska Polskiego: ambitne cele dla armii i przemysłu zbrojeniowego

– Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – powiedział, podkreślając, że niepodległość jest dobrem cennym, ale bardzo kosztownym.
Prezydent zapowiedział, że będzie domagał się jak najszybszej decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność.
– Będę konsekwentnie powtarzał, że historia, narodowa pamięć i nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie – zaznaczył.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że Rosja nie jest niepokonywalna, wskazując na jej porażki z początku XX wieku oraz klęskę w wojnie z Polską w 1920 roku.
Nawrocki podkreślił, że bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego i zapowiedział dążenie do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie „konstytucji bezpieczeństwa RP”.
– Wojsko Polskie nie może funkcjonować w sprintach wyborów. To musi być fundament rozwoju naszej Rzeczypospolitej – mówił, zachęcając do współpracy premiera Donalda Tuska.
W swoim przemówieniu prezydent zadeklarował także wsparcie dla działań legislacyjnych i formalnych zmierzających do budowy w Polsce fabryk amunicji.
– Musimy mieć własną polską amunicję – stwierdził, wskazując na potrzebę produkcji miliona pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm oraz pół miliona sztuk amunicji czołgowej rocznie.
Nawrocki zaznaczył konieczność kontynuacji modernizacji Wojska Polskiego, w tym formowania dwóch nowych dywizji – 1. Dywizji Piechoty Legionów i 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej – oraz realizacji programu zakupu okrętów podwodnych „Orka”.
– Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2. Tu jednak nie możemy się zatrzymać; musimy stworzyć pancerną pięść i mieć tysiąc czołgów K2 – mówił.
Podkreślił, że jego celem jest armia licząca co najmniej 300 tys. żołnierzy, a jeśli Polska będzie gotowa – nawet pół miliona.
– Samo przystąpienie do Wojska Polskiego jest wyrazem bohaterstwa. Jesteście bohaterami współczesności – zwrócił się do żołnierzy.
Prezydent przypomniał także o znaczeniu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, której rocznica przypada 15 sierpnia.
– Wygraliśmy z sowiecką, bolszewicką antycywilizacją. Dla Polski, dla Europy, dla świata było to zwycięstwo – podkreślił.