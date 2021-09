Strzelanina w Mińsku: Zginęli opozycjonista i funkcjonariusz KGB

Do zdarzenia doszło, gdy pracownicy KGB spróbowali wejść do jednego z mieszkań w Mińsku. Gospodarz mieszkania nie odpowiadał, więc funkcjonariusze użyli specjalnego młota do wyważenia drzwi. Doszło do strzelaniny.

Według mediów, pracownik KGB został zabity z broni myśliwskiej. Tymczasem jego koledzy zabili gospodarza mieszkania.

Rozgłośnia Radio Swaboda twierdzi, że zastrzelony opozycjonista to Andrej Zelcer – 32 letni programista z wyższym wykształceniem. Pozostawił żonę i 8-letniego syna. W Internecie wzywał opozycjonistów, aby w walce z reżimem „szli do końca”.

Na podstawie: IAR.