Stoltenberg: liczę, że Węgry ratyfikują członkostwo Szwecji w NATO pod koniec lutego

„Z radością przyjmuję wyraźne przesłanie wsparcia ze strony premiera (Viktora) Orbana i jego rządu z tego tygodnia. Z niecierpliwością czekam na ratyfikację przez Węgry, gdy tylko parlament zbierze się ponownie” – zaznaczył.

W środę szef NATO rozmawiał na ten temat z premierem Węgier i określił rozmowę jako „dobrą”.

Dzień wczesniej Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji (jednoizbowy parlament) ratyfikowało zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Debata nad wnioskiem w 600-osobowym parlamencie trwała cztery godziny. Za ratyfikacją były rządząca partia AKP, jej nacjonalistyczny sojusznik MHP i główne opozycyjne ugrupowanie CHP. Opozycyjne partie nacjonalistyczne, islamistyczne i lewicowe głosowały przeciwko wejściu Szwecji do Sojuszu.

Obecnie jedynym krajem, który jeszcze nie zgodził się na przystąpienie Szwecji do NATO, są Węgry.

Rząd Szwecji złożył wniosek o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego wraz z Finlandią 18 maja 2022 r. Oba kraje zostały zaproszone do NATO na początku lipca 2022 r., po szczycie w Madrycie. Finlandia stała się 31. członkiem 4 kwietnia 2023 r. Do rozszerzenia NATO o nowych członków konieczne jest ratyfikowanie protokołów akcesyjnych przez wszystkich sojuszników. Zdecydowana większość z nich, w tym Polska, uczyniła to bardzo szybko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji po jej ataku na Ukrainę.