Stolica Francji gości liderów Europy i prezydenta Zełenskiego

Na Zachodzie rośnie rozczarowanie liderów, którzy wskazują na niechęć prezydenta Rosji do zawarcia umowy kończącej trwającą już ponad trzy i pół roku inwazję Moskwy na Ukrainę.

Celem szczytu, który poprowadzą prezydenci Francji i Wielkiej Brytanii, jest wzmocnienie planów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałyby obowiązywać, gdyby kiedykolwiek doszło do zawarcia rozejmu, oraz uzyskanie jasności co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych.

Rosja zignorowała te zapewnienia, a sam W. Putin stwierdził, że Moskwa jest gotowa „rozwiązać wszystkie nasze zadania środkami militarnymi”, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie.

„Brak sygnałów ze strony Rosji”

„My, Europejczycy, jesteśmy gotowi zaoferować Ukrainie i Ukraińcom gwarancje bezpieczeństwa w dniu, kiedy zostanie podpisane porozumienie pokojowe” – oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim w środę wieczorem.

Macron dodał, że szczegóły gwarancji są „bardzo poufne”, jednak „przygotowanie zostało zakończone” podczas wcześniejszego spotkania ministrów obrony.

Liderzy Europy nie ujawniają szczegółów dotyczących charakteru tych gwarancji, które, jak się spodziewano, obejmą rozmieszczenie europejskich żołnierzy na Ukrainie, szkolenia oraz wsparcie Stanów Zjednoczonych.

Zełenski z kolei wyraził przekonanie, że sojusznicy Kijowa pomogą „zwiększyć presję na Rosję, aby ta dążyła do rozwiązania dyplomatycznego”.

Jednak dodał, że „niestety, jak dotąd nie widzieliśmy żadnych sygnałów od Rosji, że chce zakończyć wojnę”.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem rozmów rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że zagraniczne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są „absolutnie nieakceptowalne”.

„To nie gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy, a gwarancje zagrożenia dla kontynentu europejskiego” – powiedziała przedstawicielka ministerstwa Maria Zacharowa na forum ekonomicznym w Rosji Dalekiego Wschodu.

Dodała, że Rosja nie będzie rozważać rozmieszczenia obcych wojsk na Ukrainie „w żadnym formacie”.

„Potrzebujemy sojuszu Europy i USA”

W wywiadzie dla francuskiego magazynu „Le Point” przed szczytem, Wołodymyr Zełenski powiedział, że europejskie gwarancje bezpieczeństwa „mogą nie wystarczyć”, by Władimir Putin nie rozpoczął nowej wojny.

„Potrzebujemy sojuszu Europy i Stanów Zjednoczonych” – stwierdził prezydent Zełenski.

Po szczycie, o godzinie 15:00 czasu litewskiego, odbędzie się rozmowa telefoniczna z prezydentem USA Donaldem Trumpem, a o 16:00 czasu litewskiego – konferencja prasowa.

Spotkanie ma miejsce po podróżach Władimira Putina do Chin i Stanów Zjednoczonych.

W środę, w Pekinie, gdzie uczestniczył w wielkim paradzie wojskowej razem z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, Putin chwalił postępy rosyjskich sił w Ukrainie.

Oświadczył, że rosyjska armia posuwa się naprzód „na wszystkich frontach” i spętała ukraińskich żołnierzy, uniemożliwiając im atakowanie.

Putin został sfotografowany, gdy ściskał ręce i rozmawiał z Xi Jinpingiem oraz liderem Korei Północnej Kim Jong Unem, przechadzając się po czerwonym dywanie na Placu Tiananmen.

Miesiąc temu Donald Trump rozwinął czerwony dywan dla Putina na Alasce, jednak te rozmowy nie przyniosły żadnego przełomu.

Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jakikolwiek plan pokojowy Europy, jednak nie chcą wysyłać amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

„Zbrodniarz wojenny”

Liderzy Europy coraz bardziej krytykują Putina, zaostrzając swoje stanowisko i ostrzegając, że wojna w Ukrainie może trwać jeszcze przez wiele miesięcy.

„Putin to zbrodniarz wojenny” – napisał we wtorek na portalu społecznościowym „X” kanclerz Niemiec Friedrich Merz. „Jest on prawdopodobnie największym zbrodniarzem wojennym naszych czasów i widzimy to w wielkiej skali. Musimy wyraźnie zrozumieć, jak traktować zbrodniarzy wojennych: nie ma tu miejsca na przebaczenie” – stwierdził.

Miesiąc temu Emmanuel Macron nazwał Putina „potworem u naszych bram”, a jego minister obrony, Sébastien Lecornu, oświadczył, że Rosja może kontynuować wojnę z Ukrainą „tak długo, jak będzie w stanie”.