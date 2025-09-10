Starmer: naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i NATO jest głęboko niepokojące

„Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez przywódcę Rosji Władimira Putina i nieustannych bombardowaniach, którym każdego dnia poddawani są niewinni Ukraińcy” – czytamy w oświadczeniu szefa brytyjskiego rządu.

Starmer poinformował, że rano skontaktował się z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Podczas rozmowy polityk wyraził poparcie Wielkiej Brytanii dla Polski oraz zapewnił o nieustającym wsparciu Ukrainy.

„Chciałbym szczerze podziękować wojskom NATO i polskim, które szybko zareagowały, aby chronić Sojusz (Północnoatlantycki). Wraz z naszymi partnerami i dzięki naszemu przywództwu w tzw. koalicji chętnych będziemy nadal zwiększać presję na Putina – aż do momentu, gdy nastąpi sprawiedliwy i trwały pokój” – dodał Starmer.

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.