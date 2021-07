Stany Zjednoczone wysyłają szczepionki do Afryki

Przesyłki szczepionek trafią do pierwszych trzech krajów w najbliższych dniach. W sumie 49 krajów afrykańskich otrzyma szczepionki Johnson & Johnson, Moderna lub Pfizer-BioNTech w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Dżibuti i Burkina Faso otrzymają 151 200 dawek szczepionki Johnson & Johnson, podczas gdy Etiopia otrzyma 453 600 dawek, powiedział wysoki urzędnik administracji prezydenta Joe Bidena.

Przesyłki szczepionek do Afryki są koordynowane z organizacjami międzynarodowymi, w tym z Unią Afrykańską i międzynarodowym programem dystrybucji szczepionek COVAX, wspieranym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) we współpracy z Vaccine Alliance GAVI.

WHO podała w czwartek, że całkowita liczba zgonów związanych z COVID-19 w ciągu ostatniego tygodnia w Afryce wzrosła o 43 procent, przy braku łóżek na oddziałach intensywnej terapii i tlenu w szpitalach,