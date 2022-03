Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Wiceprezydent USA Kamalą Harris

– Wizyta Wiceprezydent USA to silny sygnał polityczny wysyłany przez Stany Zjednoczone, że swoją obecnością – nie tylko polityczną, ale przede wszystkim wojskową – gwarantują bezpieczeństwo sojuszników jak Polska, Rumunia i inne państwa wschodniej flanki NATO – ocenia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Andrzej Duda oraz Kamala Harris zajęli się też kwestią udzielenia wsparcia finansowego na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

Stany Zjednoczone są w absolutnej awangardzie, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji; te sankcje działają – podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z wiceprezydent USA Kamalą Harris w Warszawie.

Duda na konferencji po spotkaniu dziękował Harris za rozmowy zarówno w cztery oczy, jak i w formule delegacji.

Prezydent podkreślał ważność i dziękował za postawę władz Stanów Zjednoczonych, prezydenta Joe Bidena, wiceprezydent Harris i amerykańskiego Kongresu w związku z koniecznością ustanowienia skutecznych sankcji wobec Rosji.

„Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o te sankcje, są w absolutnej awangardzie i trzeba sobie jasno powiedzieć: te sankcje działają” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent dziękował też za wsparcie realizowane dla walczącej, broniącej się Ukrainy, za pomoc humanitarną. Dziękował też amerykańskim organizacjom, które angażują się w poszukiwanie możliwości udzielania pomocy.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że to bardzo ważny moment w relacjach polsko-amerykańskich, zwłaszcza w obliczu wojny w Ukrainie. „Tam rosyjskie wojska dokonują barbarzyńskiej agresji, mordując niewinnych ludzi, cywilów, bombardując szpitale położnicze, z których w dramatycznych okolicznościach na noszach wynoszone są ranne kobiety tuż przed porodem” – zaznaczył Andrzej Duda.



Dodał, że „nikt z nas się nie spodziewał, że w XXI wieku będziemy mogli zobaczyć takie sytuacje”. „Tym bardziej jest dla nas wszystkich tutaj w Polsce wielką satysfakcją, że pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris jest z nami tutaj dzisiaj w Warszawie, w naszym kraju, pokazując siłę i głębię więzi sojuszniczych, pokazując zdecydowane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Europy jako całości” – powiedział Duda.



„Chcę z całą mocą podkreślić: nie ma żadnych wątpliwości, że razem ze Stanami Zjednoczonymi i naszymi pozostałymi sojusznikami w ramach NATO, jak i całym wolnym, uczciwym światem, stoimy po stronie Ukrainy” – oświadczył prezydent.

Wiceprezydent USA: dziękuję Polakom za akty hojności i dobra

Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi tu mieszkających; dziękuję Polakom za niesamowite akty hojności i dobra – powiedziała w czwartek w Warszawie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.



„Chciałabym zwrócić się bezpośrednio do Polaków: przekazałam prezydentowi (Andrzejowi Dudzie), że pod jego przywództwem widzimy coś absolutnie niesamowitego. Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi mieszkających w Polsce. To są niesamowite akty hojności i dobra”- powiedziała na konferencji prasowej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.



Nawiązując do wsparcia udzielanego przez Polaków uchodźcom z Ukrainy po rosyjskiej agresji na ten kraj, Harris powiedziała: „widzieliśmy patrząc na obrazy w telewizji, na zdjęcia, zwykłych ludzi, którzy wykonują coś niesamowitego zapewniając wsparcie dla osób, które są dla nich obce”.



Skierowała także podziękowania od obywateli amerykańskich dla wszystkim Polaków za ich postawę. „To pokazuje najlepszą twarz każdego z nas” – podkreśliła Kamala Harris.

