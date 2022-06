Spotkanie prezydenta RP z przewodniczącą Komisji Europejskiej

– Chcę wyrazić wielką satysfakcję, że przygotowana przeze mnie ustawa, która ma naprawić funkcjonowanie Sądu Najwyższego w aspekcie odpowiedzialności zawodowej doprowadziła do porozumienia na szczeblu parlamentarnym oraz w ramach Unii Europejskiej – mówił po wspólnych rozmowach Prezydent Andrzej Duda, przypominając, że dzień wcześniej Senat jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym m.in. likwidującą Izbę Dyscyplinarną SN, a Komisja Europejska zapowiedziała pozytywną opinię dotyczącą Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

– To wszystko razem ma przełomowe znaczenie dla uzyskania w przyszłości przez Polskę środków, które będą prowadziły do nowoczesnej gospodarki, do stworzenia szansy, by Polska była nowocześniejsza, by nowocześniejsza była też Unia Europejska – podkreślił Andrzej Duda.

„Po co to wszystko robimy? Wszystko to robimy po to, żeby służyć ludziom.”

– Chcemy nie tylko wrócić na ścieżkę rozwoju, chcemy przejść do nowoczesnej gospodarki – mówił Prezydent RP, nawiązując do miejsca spotkania z dziennikarzami czyli siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Jak dodał Andrzej Duda, nowoczesna gospodarka to przede wszystkim energetyka, która zapewnia ochronę klimatu, jest skupiona na energooszczędności i w ogromnym stopniu czerpie z odnawialnych źródeł energii.

„Nowoczesna energetyka to energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi się w środowisku i która pozwala przetrwać w miarę w nienaruszonym stanie środowisku naturalnemu dla następnych pokoleń.„