Spotkanie Prezydenta Polski z Sekretarzem Generalnym ONZ

W Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z wracającym z rozmów z W. Putinem Sekretarzem Generalnym ONZ @antonioguterres. Potem Sekretarz Generalny uda się do Kijowa na spotkanie z Prezydentem @ZelenskyyUa. Tematem sytuacja na Ukrainie oraz misja ONZ. pic.twitter.com/pwCSC8OfLf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 26, 2022

Minister Kumoch zwrócił w rozmowie z TVP Info uwagę, że była to pierwsze rozmowa António Guterresa po jego wtorkowych spotkaniach w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i szefem MSZ Siergiejem Ławrowem. – Pierwsza okazja, żeby przekazać Polsce, ważnemu krajowi w procesie pokojowym, w jaki sposób to jest postrzegane w Rosji i co tak naprawdę jest w tym momencie na stole w procesie negocjacyjnym. Prosto z Polski sekretarz generalny uda się do Ukrainy – dodał.

Jakub Kumoch podkreślił, iż Polska jest sojusznikiem Ukrainy – nie tylko przyjmującym dużą liczbę uchodźców, ale również państwem, które zabiega o jak najszybsze ustanowienie pokoju w tym kraju. – Oczywiście nie jest to pokój za wszelką cenę. Jest to pokój uwzględniający integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. To Prezydent Duda zawsze podkreślał i podkreślił również w czasie tej rozmowy – zaznaczył Szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Ocenił przy tym, iż misja Sekretarza Generalnego ONZ była „odważna, mająca na celu ulżyć cierpieniom ludności cywilnej Mariupola”. – Tutaj oczywiście padła jasna deklaracja, że Polska jest gotowa wspierać tego typu wysiłki również np. oferując miejsca szpitalne dla osób rannych, które zostałyby wyprowadzone gdyby doszło skutecznie do ewakuacji – powiedział Jakub Kumoch.

Minister poinformował ponadto, że z Rzeszowa Andrzej Duda udaje się do Pragi, gdzie spotka się z Prezydentem i Premierem tego kraju. – To jest bardzo istotny partner, państwo wspierające Ukrainę również dostawami uzbrojenia. Chcemy koordynować pomoc dla Ukrainy, stąd decyzja Prezydenta, by odbyć krótką wizytę roboczą w Czechach – wyjaśnił Jakub Kumoch.

Według niego Prezydent planuje ponadto podobną wizytę w innych państwach regionu. – Intencją Prezydenta Dudy jest to, aby Polska, jako ten głos Ukrainy w regionie, jak najbardziej przyczyniła się do koordynacji postawy wszystkich państw. Nam zależy na tym, żeby cały region mówił jednym głosem, aby jednym ciałem stawiał czoła rosyjskiej agresji, wspomagał Ukrainę w jej słusznej walce i jednocześnie w jak największym stopniu wspierał państwo ukraińskie na arenie międzynarodowej, stąd częste spotkania z prezydentami bałtyckich, teraz Czech, być może wkrótce Słowacji, stąd planowane również nadzwyczajny szczyt Dziewiątki Bukaresztańskiej w Bukareszcie – akcentował Minister Kumoch.(PAP)