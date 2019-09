Spotkanie Duda-Pence: Sojusz USA i Polski silniejszy niż kiedykolwiek

vdu

Andrzej Duda rozmawiał z Mikiem Pence’em m.in. na temat współpracy wojskowej, rozwoju sieci 5G oraz na temat ruchu bezwizowego pomiędzy Polską i USA. – Wszystkie te istotne kwestie poruszyliśmy dzisiaj – podkreślił prezydent.

– Rozmawialiśmy o rozszerzeniu amerykańskiej obecności w Polsce, liczę na to, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać finalne umowy jeśli chodzi o rozszerzenie tej amerykańskiej obecności i że podejmiemy ostateczne decyzje co do tego, jakie będą lokalizacje. Trwają prace nad tym, rozważamy te kwestie wspólnie z przedstawicielami USA, przedstawiamy cały szereg propozycji, liczę na to, że tym roku dojdzie do ostatecznego ich sprecyzowania – powiedział Andrzej Duda.

Jak wskazał, Polska i USA realizują razem programy zakupu zestawów Patriot – które mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła oraz zakupu zestawów artylerii rakietowej HIMARS. Wyraził nadzieję, że w tych planowanych przetargach wezmą udział firmy amerykańskie.

Wiadomo, że w tym zakresie USA produkują sprzęt, który jest z całą pewnością w absolutnej światowej czołówce i mamy nadzieję, że tutaj firmy amerykańskie przedstawią swoje oferty. Z całą pewnością jest to sprzęt doskonały i cieszylibyśmy się, gdyby właśnie z takiego najlepszego sprzętu polska armia miała korzystać – podkreślił Andrzej Duda.

– Rozmawialiśmy również o współpracy wojskowej, mówiliśmy o udziale amerykańskim w modernizacji polskiej armii, mówiliśmy o zaplanowanym przez nas wcześniej wzroście w kolejnych latach wydatków na obronność. Mówiliśmy także o naszych planach. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że czeka nas w najbliższych latach zakup kolejnych śmigłowców, które zastąpią te, których używaliśmy do tej pory – powiedział Andrzej Duda.

Poinformował, że rozmowy dotyczyły także rozwoju sieci 5G, wprowadzenia ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a USA i dostaw gazu do Polski.

– Już dzisiaj w wyniku tych prac, które wspólnie prowadzimy od ponad dwóch lat, mamy kolejne kontrakty podpisane na dostawy LNG do Polski. Te dostawy są realizowane – dodał.

– Informowałem pana wiceprezydenta i pana sekretarza o tym, że rozbudowujemy w tej chwili terminal gazowy w Świnoujściu, że chcemy, żeby miał on większą, niż dotychczas pojemność, żeby można było rocznie przez niego transportować 7,5 mld metrów sześciennych gazu. Dzisiaj to jest 5 – oświadczył Andrzej Duda. – Mamy także nadzieję na to, że uda nam się zrealizować kolejną inwestycję w postaci ustawienia terminala gazowego pływającego, który będzie zlokalizowany w Trójmieście – dodał prezydent.

Wiceprezydent USA Mike Pence po rozmowach polskiej i amerykańskiej delegacji pochwalił stanowisko Polski w sprawie projektu Nord Stream 2. Zaznaczył również, że Stany Zjednoczone „z głęboką wdzięcznością przyjęły odrzucenie” przez Polskę propozycji podatku od usług cyfrowych, „które utrudniły wymianę handlową pomiędzy naszymi krajami”.

Wiemy jednak, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Pomimo wielu lat negocjacji rosyjskie wojska ciągle okupują nielegalnie duże połacie Gruzji i Ukrainy. Moskwa – taka jest prawda – stara się podzielić nasz sojusz, wykorzystując do tego zasoby ropy naftowej i gazu – zaznaczył Mike Pence.

Podkreślił, że od października zeszłego roku Polska podpisała trzy umowy z amerykańskimi przedsiębiorstwami, które pozwolą zaimportować ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Nadal będziemy współpracować nad rozwijaniem innych źródeł energii w tym energii jądrowej. Prezydent Trump i ja jesteśmy naprawdę wdzięczni za wasze odważne przeciwstawienie się (…) projektowi Nord Stream 2 – powiedział wiceprezydent Pence.

Polska i Stany Zjednoczone nigdy nie zostaną podzielone, bo nie jesteśmy tylko sojusznikami, jesteśmy rodziną – podkreślił. Jak mówił, „trwamy razem, zgodnie ze słowami historycznego polskiego zawołania: w imię Boga, za wolność waszą i naszą”. Ocenił, że są to wartości, które łączą nas „dziś, które łączyły nas w przeszłości, również w czasach ciemnych, trudnych i zawsze będą nas łączyć. Naród polski i naród amerykański”.

Wiceprezydent USA był pytany na konferencji prasowej, kiedy odbędzie się wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce i czy jest ona możliwa jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 13 października.

Pence przekazał, że w rozmowie telefonicznej, podczas której Trump poinformował prezydenta Dudę o konieczności zmiany planów ws. wizyty w Polsce, mówił też o bardzo szczerym życzeniu przybycia do Polski w niedalekiej przyszłości.

Wiceprezydent USA zapewnił, że Trump był bardzo rozczarowany, jednak sytuacja w Stanach Zjednoczonych nie pozwoliła mu na przybycie do Polski. – Myślę, że oczekiwania są, że będzie tutaj jesienią – oświadczył Pence.

Wiceprezydent poinformował, że Polska osiągnęła już gotowość do uczestniczenia w programie ruchu bezwizowego i wkrótce dołączy do tego programu.

Później został dopytany, kiedy dokładnie można się spodziewać zniesienia wiz dla Polaków. Pence odpowiedział, że Polska zbliża się już do wymaganego amerykańskim prawem progu 3 proc. odmów wizowych. – Jeśli Polska spadnie poniżej tego poziomu, to ten (wymóg) będzie spełniony. Zakładając, że będziemy mogli do końca miesiąca to potwierdzić oficjalnie, to w każdej chwili zaraz potem Sekretarz Stanu będzie mógł włączyć Polskę do programu bezwizowego – dodał wiceprezydent USA.



Jak zaznaczył, taki jest zamiar obecnego amerykańskiego rządu – aby Polskę włączyć do ruchu bezwizowego. – Danie polskim władzom możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bez ubiegania się o wizy wzmocni więzy między naszymi krajami – ocenił Pence.

Podkreślił, że celem dwóch ostatnich administracji było dążenie do tego, by Polacy mogli przyjeżdżać do USA bez wiz. – Teraz już tylko tygodnie nas dzielą – powiedział wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.