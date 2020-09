Specjalne pozdrowienia z Gdańska, gdzie trwa ,,Wilno w Gdańsku”!

Podczas Festiwalu ,,Wilno w Gdańsku” były tak wzruszające momenty, gdy Ryszard Adamowicz, ojciec prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, przyszedł i oglądał etiudy młodych wileńskich twórców, które były specjalnie przygotowane na Festiwal ,,Wilno w Gdańsku”.

,,To jest taka chwila, której się nie zapomni. To było bardzo wzruszające, że pan Ryszard Adamowicz oglądał to z takim sercem, ciepłem, a jednocześnie połączenie tego nowego spojrzenia było bardzo życzliwie przyjęte” – zauważa dyrektor Festiwalu Tomasz Snarski.

Ryszard Adamowicz, urodzony 30 maja 1928 r. w Wilnie. Wyjechał z rodziną w 1946 roku. Zresztą również Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz opowiedział o wileńskich korzeniach swojej rodziny: ,,Cała moja rodzina pochodzi z Wileńszczyzny i ta tradycja, sentyment do Wilna, jest u mnie bardzo mocny. (…) Bardzo późno przyjechałem do Wilna po raz pierwszy. To było na początku lat dziewięćdziesiątych. Pojechałem tam ze swoją mamą i to była szczególna wizyta” – wspominał.

Fot. materiały organizatorów

Marszałek Bogdan Borusewicz opowiedział, jak się ukształtowała jego świadomość gdańszczanina Sierpnia 80′. Opowiedział też o kontaktach z działaczami opozycji na Litwie, tamtym okresie, swoich doświadczeniach. ,,Z Gdańskiem zacząłem się utożsamiać wtedy, gdy to miejsce dostało swoją historię, historię mojego pokolenia – Sierpień 80 roku stworzył taką sytuację. Od tego czasu czuję się mocno związany z Gdańskiem” – dodał Bogdan Borusewicz.

Przedstawiciel Ambasady Litwy w RP dr Eduard Mažul mówił o wielokulturowości, książkonosicielach, kiedy w trosce o litewskie słowo i litewskie książki roznoszono te książki, szmuglowano je i chciano to ocalić wielkim wysiłkiem. My też poprzez ten festiwal chcemy ocalić to, co najcenniejsze i po prostu to przekazać dalej.

Bardzo dobrze zostało przyjęte połączenie on-line z siostrą Michaelą Rak z Festiwalem, wielu ludzi z atencją słuchało słów siostry Michaeli. Wilnianie mogą razem być on-line z Gdańskiem.

Fot. materiały organizatorów

,,Na początku się wydawało, że to będzie trudnością – formuła częściowo on-line, sytuacja pandemiczna, ale z tego wyszliśmy umocnieni i ja bym sobie nawet życzył, żeby zawsze była ta formuła on-line, nawet już jak nie będzie epidemii, żeby zawsze Wilno mogło bezpośrednio oglądać, co się w Gdańsku dzieje podczas ,,Wilna w Gdańsku” – mówi dyrektor artystyczny Festiwalu Tomasz Snarski.

I pokłada nadzieje, że uda się rozwijać tradycję wileńską, żeby młodzi ludzie kochali Wilno, ale na swój sposób, niezależnie od tego ciężaru tradycji.