„Słowiańska jedność” bez Ukrainy, za to z „Doniecką Republiką Ludową”

Tym razem organizatorzy w pobliskim rosyjskim Briańsku zdecydowali, że zamiast zespołów z Ukrainy w festiwalu wezmą udział reprezentanci samozwańczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Większość imprez odbędzie się w formacie online. W programie są, na przykład, występy teatrów z rosyjskiego Briańska, białoruskich Bobrujska i Mohylewa oraz Makiejewki i Gorłówki w separatystycznej republice.

Stosunki Moskwy i Kijowa są wrogie od 2014 roku, gdy Rosja anektowała Krym i wsparła bojówkarzy na wschodzie Ukrainy. Rosyjscy żołnierze uczestniczyli też po stronie separatystów w niektórych walkach. Z kolei kontakty Mińska i Kijowa pogorszyły się jeszcze przed sfałszowanymi w zeszłym roku wyborami prezydenckimi. W czasie kampanii i po głosowaniu Alaksandr Łukaszenka atakował Ukrainę, oskarżając o to, że wraz z Polską i Litwą, dąży do destabilizacji sytuacji na Białorusi. Kijów nie uznał wyniku sfałszowanych wyborów, a po zmuszeniu do lądowania samolotu linii Ryanair wprowadził podobne ograniczenia dla białoruskich linii lotniczych, jak UE.