Słowa Angeli Merkel wywołały ostrą reakcję Polski i państw bałtyckich

Co powiedziała Merkel

Merkel przypomniała, że w czerwcu 2021 r. wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zabiegała o bezpośredni dialog z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, uzasadniając to – jej zdaniem – malejącym przywiązaniem Kremla do postanowień porozumień mińskich z 2015 r.

„Niektórzy się temu sprzeciwiali. W większości były to państwa bałtyckie, ale również Polska” – powiedziała.

Ostra odpowiedź z Warszawy

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odrzucił sugestię, jakoby Polska blokowała użyteczny dialog UE–Rosja. Przypomniał, że już w 2007 r. ostrzegał przed umowami zawieranymi ponad głowami państw regionu i krytykował projekt Nord Stream.

Były premier Mateusz Morawiecki ocenił w serwisie X, że wypowiedź Merkel jest „nieprzemyślana” i szkodzi europejskiej debacie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister ds. polityki regionalnej i była ambasador RP w Rosji, podkreśliła, że insynuacje o „winie” za wojnę wynikającej z braku rozmów z Kremlem wpisują się w rosyjską narrację i są absurdalne.

Bałtycki punkt widzenia

Litewscy parlamentarzyści zaznaczyli, że słowa Merkel nie odzwierciedlają stanowiska Niemiec.

Były premier Łotwy Krišjānis Kariņš wyraził zaskoczenie, że po zbrodniach Rosji w Ukrainie była kanclerz nadal tak ocenia sytuację, i stwierdził, że błędnie odczytała intencje Kremla. Dodał, że cieszy go fakt, iż nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie podziela opinii Merkel.

Szef MSZ Estonii Margus Tsahkna napisał w serwisie X, że jedynym sprawcą agresji jest Rosja.

„Obwinianie państw bałtyckich czy Polski za rosyjską napaść jest nie tylko bezczelne, ale i po prostu nieprawdziwe. Prawdziwą przyczyną jest niepogodzenie Putina z upadkiem ZSRR oraz zbyt daleko idące ustępstwa Zachodu wobec Kremla w przeszłości” – stwierdził, wskazując na imperialne ambicje Moskwy.

Głos łagodzący interpretacje

Były ambasador RP w USA Marek Magierowski zwrócił uwagę, że część mediów nadinterpretuje wywiad Merkel. Jego zdaniem była kanclerz stwierdziła jedynie, że Polska i państwa bałtyckie nie poparły nowego formatu rozmów UE z Rosją – i z tego nie wynika przypisywanie im odpowiedzialności za wojnę Putina.