Śledczy zakończyli oględziny na miejscu eksplozji dronu w Osinach

Śledczy zakończyli w nocy oględziny w Osinach (Lubelskie), gdzie na pole kukurydzy spadł dron. Zabezpieczone dowody będą teraz badane przez biegłych. Według prokuratury bardzo możliwe, że maszyna nadleciała od strony Białorusi.

PAP
fot. PAP/Wojtek Jargiło

W nocy z wtorku na środę pod Osinami na Lubelszczyźnie doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. W środę po południu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że obiekt to rosyjski dron oraz podkreślił, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. Sprawę wybuchu bada wojsko i prokuratura.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka poinformowała w piątkowym komunikacie, że w późnych godzinach wieczornych w czwartek śledczy zakończyli oględziny oraz zabezpieczanie dowodów i śladów na miejscu eksplozji dronu. W działania zaangażowanych było każdego dnia około 150 osób. „Obecnie wszystkie zabezpieczone ślady i dowody zostaną zbadane przez biegłych różnych specjalności. Trwają również inne czynności dowodowe w tej sprawie” – dodała rzecznik.

W poprzednich dniach szef Prokuratury Okręgowej w Lublinie Grzegorz Trusiewicz opisywał, że na pole spadł „spory dron wojskowy”, na silniku którego ujawniono napisy „prawdopodobnie w języku koreańskim”. Spowodował on wyrwę w ziemi; średnica epicentrum kręgu wynosiła ok. 5-6 m i ok. 50 cm głębokości.

Podczas oględzin zabezpieczono m.in. ślady poszycia i drobnych elementów tworzyw sztucznych, fragmenty metalu, silnik z uszkodzonym śmigłem, elementy urządzeń zasilających. Znaleziono też kilkadziesiąt metalowych kulek.

Śledczy podejrzewają, że maszyna nadleciała z terenu Białorusi. Wynika to m.in. z nagrań i relacji świadków, którzy około północy z wtorku na środę słyszeli lecący obiekt, który miał wydawać dość głośny dźwięk.

Jedną z wersji, którą śledczy biorą pod uwagę jest to, że dron mógł zahaczyć o pobliskie linie energetyczne, gdyż w ich pobliżu leżał silnik. W związku z tym prokuratura zabezpieczyła trzy fragmenty linii, które wykazują „ślady świeżego uszkodzenia”.

W wyniku eksplozji w pobliskich domach wybite zostały szyby okienne, uszkodzone futryny i połacie dachowe. Postępowania prowadzone jest w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.

MSZ przekazało w czwartek po południu ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną w związku ze zdarzeniem w Osinach. Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że w nocie Polska wskazuje, iż Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 r. i konwencję chicagowską z 1944 r. oraz wiele praw zwyczajowych. Rzecznik oświadczył, że „zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich”. 

