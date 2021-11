„Śledczy nie mogą znaleźć dowodów”. Andżelice Borys przedłużono areszt o trzy miesiące

Andżelika Borys jest przetrzymywana w areszcie śledczym od 25 marca – już osiem miesięcy. Dziś białoruski Komitet Śledczy postanowił o przedłużeniu środka zapobiegawczego o kolejne trzy miesiące. Prawdopodobnie decyzja ta dotyczy także Andrzeja Poczobuta – poinformował portal znadniemna.pl, organ prasowy Związku Polaków na Białorusi.

Borys i Poczobut zostali zatrzymani w ramach “sprawy Polaków” w Dniu Wolności – w świętowaną przez białoruską opozycję rocznicę proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 roku.

Liderów mniejszości polskiej oskarżono o “działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej, a także rehabilitacji nazizmu dokonane przez grupę osób” (art. 130.3 Kodeksu Karnego Białorusi). Chodzi o wydarzenia i publikacje propagujące wiedzę o polskim podziemiu antykomunistycznym na Grodzieńszczyźnie. Grozi im za to do 12 lat więzienia.

W “sprawie Polaków” aresztowane zostały także liderki mniejszości polskiej z Lidy, Wołkowyska i Brześcia: Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa. Dzięki zabiegom polskiej dyplomacji zostały one wypuszczone z aresztu i zmuszone do opuszczenia Białorusi.

– Śledczy wciąż nie mogą przekazać akt prowadzonej przeciwko Polakom sprawy karnej do sądu, co może wskazywać na trudności ze zgromadzeniem dowodów winy aresztowanych, bądź z potrzebą zmiany kwalifikacji ich czynu na taki, popełnienie którego z punktu widzenia śledczych byłoby łatwiejsze do udowodnienia – twierdzi portal znadniemna.pl.

Liderzy mniejszości polskiej są przetrzymywani w ciężkim areszcie śledczym w Żodzinie pod Mińskiem. Białoruscy obrońcy praw człowieka uważają ich za więźniów politycznych reżimu Alaksandra Łukaszenki, których obecnie jest 888. Uwolnienia Polaków domagają się władze Polski i Unii Europejskiej.

W okolicach 25 dnia każdego miesiąca działacze ZPB przebywający na emigracji w Polsce organizują akcję solidarności z uwięzionymi kolegami. Ósma miesięcznica będzie obchodzona dziś wieczorem w Białymstoku oraz w niedzielę w Sopocie.

Sąd w Witebsku wydał dziś wyrok w sprawie innego więźnia politycznego narodowości polskiej. Grodzieński muzyk Igor Bancer, w przeszłości rzecznik prasowy ZPB, pozostanie w otwartym zakładzie poprawczym i nie trafi do kolonii karnej, o co wnioskowała służba więzienna.