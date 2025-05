Sikorski we Lwowie: Rosja nie może używać pamięci o wojnie do atakowania Ukrainy

„Przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej, a nie we wspólnocie tzw. suwerennych (niepodległych) państw (nawiązanie do struktur integracyjnych pod egidą Rosji – PAP). Bardzo się cieszę z tłumnego udziału ministrów spraw zagranicznych (krajów) Unii. Jest też Wielka Brytania, wczoraj jeszcze (spotkanie w formule) Gymnich w Warszawie, a dziś Lwów” – powiedział Sikorski polskim dziennikarzom.

Szef MSZ podkreślił, że jednym z celów przyjazdu ministrów do Lwowa jest okazanie solidarności z Ukrainą, walczącą przeciw Rosji.

„Jestem tu po to, aby wyrazić solidarność Polski z walczącą Ukrainą, a także po to, aby przekazać (przywódcy Rosji Władimirowi – PAP) Putinowi, że zwycięstwo nad faszystowskimi Niemcami nie jest własnością autokratycznej, kleptokratycznej Rosji i że nie wolno używać pamięci o II wojnie światowej do atakowania rzekomo nazistowskiej Ukrainy, bo to Ukraina jest zaatakowaną ofiarą agresji” – zaznaczył.

„To Ukraina jest demokracją, a to Rosja jest dyktaturą. I to, że zdecydowana większość ministrów spraw zagranicznych (państw) Unii Europejskiej zdecydowała się dać temu świadectwo, to oznaka determinacji Europy w obronie naszych wartości” – podkreślił.