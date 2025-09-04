Sikorski spotka się z wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy

Szef polskiej dyplomacji w tym tygodniu przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Wroński podczas czwartkowego briefingu w Warszawie przekazał, że w Waszyngtonie zaplanowane jest jeszcze „kilka ważnych spotkań” Sikorskiego. Jak wskazał – są to spotkania z bardzo istotnymi think tankami, mediami i bardzo istotnymi politykami amerykańskimi. Sikorski – mówił Wroński – będzie rozmawiał m.in. z wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem.

Rzecznik MSZ dodał, że Sikorski będzie też rozmawiał w Izbie Reprezentantów z przedstawicielami obu partii amerykańskich.

– Jeśli chodzi o istotne postacie z kręgu Republikanów, to będzie m.in. pan Brian Mast, który jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, a także Rick Crawford z Komisji Wywiadu – mówił Wroński.

Dodał, że podczas wizyty w USA szef MSZ złoży również kwiaty na grobie Jana Karskiego, bohatera II wojny światowej.

Wroński przekazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał na temat relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, „szczególnie w świetle wizyty prezydenta Karola Nawrockiego i rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem”. Ponadto – jak wskazał rzecznik MSZ – podniesiona zostanie kwestia wojny w Ukrainie i wsparcia dla Kijowa.

Wroński dodał, że notatka z wtorkowego spotkania Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio została przesłana do kancelarii prezydenta „tego samego dnia, a prezydentowi została dostarczona przed rozmowami z prezydentem Donaldem Trumpem, tak żeby on był o rezultatach tych rozmów poinformowany”. Natomiast – jak zaznaczył Wroński – MSZ nie otrzymało jeszcze notatki po spotkaniu prezydentów Nawrockiego i Trumpa.

– Liczymy, że ta notatka pojawi się jak najszybciej – powiedział.

Rzecznik MSZ podkreślił, że „te równoległe spotkania” w USA Sikorskiego i Rubio oraz Nawrockiego i Trumpa „pokazują jaki jest potencjał i ile można byłoby osiągnąć, ile można osiągnąć synergią tych działań”.

– Wszystkim nam powinno zależeć na jak najlepszej współpracy, na tym, żeby zyskiwała na tym Polska. Pomijając wszelkie złośliwości, deklaracja chęci współpracy, chęci wzajemnego informowania się stwarza dobre pole do współpracy między rządem a prezydentem – powiedział Wroński.

Pytany, czy podczas kolejnych wizyt prezydentowi Nawrockiemu będą towarzyszyć przedstawiciele MSZ odparł, że „dobrze by było, żeby przedstawiciele MSZ brali udział w tego rodzaju wizytach (…), ale to jest decyzja prezydenta”.

– MSZ gotowe jest do współpracy – zapewnił Wroński.

Nawrocki w czwartek składa wizytę w Rzymie i Watykanie; w kolejnych dniach odwiedzi Litwę i Finlandię, a 16 września złoży wizytę w Niemczech.