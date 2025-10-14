Sikorski: Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę

Sikorski we wtorek składa wizytę w Wielkiej Brytanii; plan wizyty obejmuje m.in. spotkanie z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper oraz przemówienie w parlamencie.

Szef polskiej dyplomacji mówił w wystąpieniu w brytyjskim parlamencie o agresywnej polityce Rosji i wojnie w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że Wielka Brytania również jest ofiarą wojny hybrydowej, którą rosyjski przywódca Władimir Putin prowadzi z NATO. Sikorski przypomniał, że w Wielkiej Brytanii dochodziło do otruć, podpaleń oraz szpiegowania przez rosyjskie statki infrastruktury krytycznej. Dodał, że Polska zmaga się m.in. z wysyłaniem do naszego kraju nielegalnych migrantów z Białorusi, z podpaleniami oraz atakami na instytucje finansowe i szpitale.

– Nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła i to właśnie robimy – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że trzeba przekonać Putina, że nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie.

– Musimy przekonać Putina, że jesteśmy gotowi zostać z Ukrainą, (…), że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie, że będzie miała zasoby, środki, aby utrzymać ukraińskie państwo, ukraińską armię i ukraiński przemysł obronny. I wtedy Rosja może zostać zmuszona do zmiany kursu – powiedział Sikorski.

Podkreślił, że Rosja w swojej historii nie wygrała m.in. wojny krymskiej, wojny z Japonią w 1905 r. czy wojny z Polską w 1920 r.

– Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę, zatem Rosja musi przegrać tę wojnę z uwagi na Ukrainę, z uwagi na pokój w Europie i z uwagi na samą Rosję. I powinniśmy utrzymać ten kurs, aby jej w tym pomóc – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski przypomniał też, że miesiąc temu, we wrześniu, „po raz pierwszy duża liczba rosyjskich dronów wleciała do przestrzeni powietrznej NATO i UE”.

– 21 dronów przeleciało przez polską granicę i wiele (z nich) zostało zestrzelonych przez polskie i holenderskie siły powietrzne – przypomniał szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że zadziałały systemy wykrycia dronów, sprawdziła się misja NATO Air Policing, jak również struktura dowodzenia.

– Nasze społeczeństwo okazało się odporne i nasze sojusze okazały się solidne – podkreślił szef MSZ.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że Ukraina każdej nocy jest atakowana przez setki rosyjskich dronów.