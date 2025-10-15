Sikorski: Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę

Sikorski we wtorek złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, podczas której wraz z przedstawicielami Kijowa, Londynu i Waszyngtonu zaprezentował irańskiego drona szturmowego Shahed-136 używanego przez Rosję w wojnie z Ukrainą.
Dron, pozyskany z terenu Ukrainy przez United Against Nuclear Iran (UANI) przy wsparciu polskiego rządu, został sprowadzony do Wielkiej Brytanii. Jego prezentacja odbyła się w budynku brytyjskiego parlamentu – Westminster. W planach Sikorskiego jest także spotkanie z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
Szef polskiej dyplomacji mówił o agresywnej polityce Rosji i wojnie w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że Wielka Brytania również jest ofiarą wojny hybrydowej, którą rosyjski przywódca Władimir Putin prowadzi z NATO. Sikorski przypomniał, że w Wielkiej Brytanii dochodziło do otruć, podpaleń oraz szpiegowania przez rosyjskie statki infrastruktury krytycznej. Dodał, że Polska zmaga się m.in. z wysyłaniem do naszego kraju nielegalnych migrantów z Białorusi, z podpaleniami oraz cyberatakami na instytucje finansowe i szpitale.
„Nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła i to właśnie robimy” – powiedział szef polskiej dyplomacji.
Dodał, że trzeba przekonać Putina, że nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie.
„Musimy przekonać Putina, że jesteśmy gotowi zostać z Ukrainą, (…) że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie, że będzie miała zasoby, środki, aby utrzymać ukraińskie państwo, ukraińską armię i ukraiński przemysł obronny. I wtedy Rosja może zostać zmuszona do zmiany kursu” – powiedział Sikorski.
Podkreślił, że Rosja w swojej historii nie wygrała m.in. wojny krymskiej, wojny z Japonią w 1905 r. czy wojny z Polską w 1920 r.
„Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę, zatem Rosja musi przegrać tę wojnę z uwagi na Ukrainę, z uwagi na pokój w Europie i z uwagi na samą Rosję. I powinniśmy utrzymać ten kurs, aby jej w tym pomóc” – powiedział szef polskiej dyplomacji.
Sikorski przypomniał też, że miesiąc temu, we wrześniu, „po raz pierwszy duża liczba rosyjskich dronów wleciała do przestrzeni powietrznej NATO i UE”.
„21 dronów przeleciało przez polską granicę i wiele (z nich) zostało zestrzelonych przez polskie i holenderskie siły powietrzne” – przypomniał szef polskiej dyplomacji.
Podkreślił, że zadziałały systemy wykrycia dronów, sprawdziła się misja NATO Air Policing, jak również struktura dowodzenia.
„Nasze społeczeństwo okazało się odporne i nasze sojusze okazały się solidne” – podkreślił szef MSZ.
Jednocześnie zwrócił uwagę, że Ukraina każdej nocy jest atakowana przez setki rosyjskich dronów.
Charge d’affaires w ambasadzie Ukrainy w Wielkiej Brytanii Eduard Fesko zwrócił uwagę, że „w dronie wyprodukowanym w Iranie ukraińscy eksperci znaleźli ponad 100 importowanych komponentów, w tym z krajów zachodnich: z USA i Europy”. Jego zdaniem, aby zatrzymać rosyjskie zagrożenie dronowe, należy z jednej strony „opracować wydajniejsze narzędzie do ich strącania”, a z drugiej „odciąć drogi, którymi docierają komponenty do Rosji”.
W opinii Feski „Rosja jest zależna od zachodniej technologii i części, dzięki czemu jest w stanie stworzyć cokolwiek, co jest choć trochę zaawansowane (technologicznie)”. Ukraiński dyplomata zauważył jednocześnie, że mimo „wprowadzenia wszystkich sankcji, po wszystkich twardych rozmowach o dopięciu śruby, technologie te wciąż trafiają do Rosji”.
Były ambasador USA przy ONZ Mark Wallace powiedział, że Iran sprzedał Rosji ok. 6 tys. dronów Shahed-136, aby zaatakować Ukrainę.
„Powiedzmy sobie jasno, Rosja ma sojusze z tymi, którzy są przeciwko nam wszystkim. To (dotyczy też) północnokoreańskich żołnierzy i ich sprzętu. To irańskie systemy uzbrojenia i projekty. To chińskie pieniądze i sprzęt” – wymienił.
Wallace poinformował także, że „niedawno USA dowiedziały się, że jemeńskie i irackie siły szkolą się do walki razem z Rosją przeciwko Ukrainie”.
„Jesteśmy na pierwszej linii frontu dosłownie od wielu lat, ale szczególnie od września, kiedy kilkadziesiąt rosyjskich dronów przekroczyło granicę, by przetestować polską obronę. Ale tak naprawdę nie chodzi tylko o te dwa kraje, bo chodzi o Ukrainę. Chodzi o brutalną agresję, której jesteśmy świadkami w Ukrainie nie od trzech lat, ale od 11 lat” – powiedział brytyjski parlamentarzysta i przedstawiciel UANI Tom Tugendhat.
„Widzimy w Ukrainie, że słabość odbierana jest jako prowokacja, kapitulacja pociąga za sobą przemoc i jaka jest prawdziwa cena rosyjskiej agresji, która nieustająco ewoluuje” – stwierdził polityk.