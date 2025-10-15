Sikorski: Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę

Sikorski we wtorek złożył wizytę w Wielkiej Brytanii, podczas której wraz z przedstawicielami Kijowa, Londynu i Waszyngtonu zaprezentował irańskiego drona szturmowego Shahed-136 używanego przez Rosję w wojnie z Ukrainą.

Dron, pozyskany z terenu Ukrainy przez United Against Nuclear Iran (UANI) przy wsparciu polskiego rządu, został sprowadzony do Wielkiej Brytanii. Jego prezentacja odbyła się w budynku brytyjskiego parlamentu – Westminster. W planach Sikorskiego jest także spotkanie z szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

Szef polskiej dyplomacji mówił o agresywnej polityce Rosji i wojnie w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że Wielka Brytania również jest ofiarą wojny hybrydowej, którą rosyjski przywódca Władimir Putin prowadzi z NATO. Sikorski przypomniał, że w Wielkiej Brytanii dochodziło do otruć, podpaleń oraz szpiegowania przez rosyjskie statki infrastruktury krytycznej. Dodał, że Polska zmaga się m.in. z wysyłaniem do naszego kraju nielegalnych migrantów z Białorusi, z podpaleniami oraz cyberatakami na instytucje finansowe i szpitale.

„Nie wiemy, co jeszcze wymyśli Władimir Putin, aby nas przetestować, ale musimy wspólnie stawić temu czoła i to właśnie robimy” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Dodał, że trzeba przekonać Putina, że nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie.

„Musimy przekonać Putina, że jesteśmy gotowi zostać z Ukrainą, (…) że Ukraina nie zostanie pozostawiona sama sobie, że będzie miała zasoby, środki, aby utrzymać ukraińskie państwo, ukraińską armię i ukraiński przemysł obronny. I wtedy Rosja może zostać zmuszona do zmiany kursu” – powiedział Sikorski.

Podkreślił, że Rosja w swojej historii nie wygrała m.in. wojny krymskiej, wojny z Japonią w 1905 r. czy wojny z Polską w 1920 r.

„Rosja reformuje się tylko wtedy, gdy przegrywa wojnę, zatem Rosja musi przegrać tę wojnę z uwagi na Ukrainę, z uwagi na pokój w Europie i z uwagi na samą Rosję. I powinniśmy utrzymać ten kurs, aby jej w tym pomóc” – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Sikorski przypomniał też, że miesiąc temu, we wrześniu, „po raz pierwszy duża liczba rosyjskich dronów wleciała do przestrzeni powietrznej NATO i UE”.

„21 dronów przeleciało przez polską granicę i wiele (z nich) zostało zestrzelonych przez polskie i holenderskie siły powietrzne” – przypomniał szef polskiej dyplomacji.

Podkreślił, że zadziałały systemy wykrycia dronów, sprawdziła się misja NATO Air Policing, jak również struktura dowodzenia.

„Nasze społeczeństwo okazało się odporne i nasze sojusze okazały się solidne” – podkreślił szef MSZ.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że Ukraina każdej nocy jest atakowana przez setki rosyjskich dronów.

Charge d’affaires w ambasadzie Ukrainy w Wielkiej Brytanii Eduard Fesko zwrócił uwagę, że „w dronie wyprodukowanym w Iranie ukraińscy eksperci znaleźli ponad 100 importowanych komponentów, w tym z krajów zachodnich: z USA i Europy”. Jego zdaniem, aby zatrzymać rosyjskie zagrożenie dronowe, należy z jednej strony „opracować wydajniejsze narzędzie do ich strącania”, a z drugiej „odciąć drogi, którymi docierają komponenty do Rosji”.

W opinii Feski „Rosja jest zależna od zachodniej technologii i części, dzięki czemu jest w stanie stworzyć cokolwiek, co jest choć trochę zaawansowane (technologicznie)”. Ukraiński dyplomata zauważył jednocześnie, że mimo „wprowadzenia wszystkich sankcji, po wszystkich twardych rozmowach o dopięciu śruby, technologie te wciąż trafiają do Rosji”.

Były ambasador USA przy ONZ Mark Wallace powiedział, że Iran sprzedał Rosji ok. 6 tys. dronów Shahed-136, aby zaatakować Ukrainę.

„Powiedzmy sobie jasno, Rosja ma sojusze z tymi, którzy są przeciwko nam wszystkim. To (dotyczy też) północnokoreańskich żołnierzy i ich sprzętu. To irańskie systemy uzbrojenia i projekty. To chińskie pieniądze i sprzęt” – wymienił.

Wallace poinformował także, że „niedawno USA dowiedziały się, że jemeńskie i irackie siły szkolą się do walki razem z Rosją przeciwko Ukrainie”.