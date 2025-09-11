Sikorski o Radzie Bezpieczeństwa ONZ: chcemy przyciągnąć uwagę świata w obliczu ataku rosyjskich dronów

W kontekście konsultacji sojuszniczych w NATO podkreślił, że Polska domaga się nałożenia sankcji na Rosję i wzmocnienia wsparcia Ukrainy.

Zapytany w czwartek w radiu RMF FM co Polska chce osiągnąć poprzez nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, które ma być zwołane na jej wniosek, szef MSZ odpowiedział, że „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.

„Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie mówił w imieniu Polski” – powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów w akcji trwającej 7 godzin nie można mówić o przypadku.

„To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO” – podkreślił.

Sikorski przypomniał, że Polska w środę zażądała uruchomienia konsultacji międzysojuszniczych w ramach artykułu 4 NATO, co jak zauważył, historycznie miało już miejsce w przypadku np. Turcji w trakcie wojny w Iraku, czy wojny domowej w Syrii, kiedy sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

„Tym razem domagamy się nie tylko wzmocnienia tych zdolności, także antydronowych, ale zrobienia tego, o czym mówił prezydent Stanów Zjednoczonych (Donald Trump), czyli nałożenia sankcji na Rosję i wzmożenia wsparcia dla Ukrainy” – powiedział szef MSZ.

MSZ w czwartek rano poinformowało na portalu X, że na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.