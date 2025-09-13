Sikorski: NATO nie prowadzi wojny z Rosją

Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą R. Sikorski odniósł się do nocnego incydentu z rosyjskimi dronami w polskiej przestrzeni powietrznej, który miał miejsce z środy na czwartek, w czasie gdy Rosja prowadziła zmasowany atak na Ukrainę.

– NATO nie walczy z Rosją, ale Rosja wynosi swoją wojnę poza granice Ukrainy. Sojusz działał w przestrzeni powietrznej i – jak mówił – „zestrzeliliśmy te rosyjskie drony” – podkreślił minister.

Według władz w Warszawie polska przestrzeń powietrzna została naruszona co najmniej 19 razy, a bezpośrednie zagrożenia zostały przechwycone po poderwaniu myśliwców.

R. Sikorski skrytykował spekulacje sugerujące, że za wtargnięciem dronów stała Ukraina.

– Każdy, kto twierdzi, że drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, były ukraińską prowokacją, świadomie współuczestniczy w rosyjskiej propagandzie. Unikajmy dezinformacji – były to rosyjskie drony i rosyjska operacja – podkreślił.

Dodał także, że drony wleciały nad terytorium Polski nie tylko od strony Ukrainy, lecz również z kierunku Białorusi.

Pytany o dalsze działania, szef MSZ zaznaczył, że Kijów jest gotów do ścisłej współpracy przy odpieraniu podobnych incydentów w przyszłości.

– Nie zostawimy przyjaciół i sojuszników, gdy mierzą się z narastającą agresją. Chcemy rozwijać współpracę wojskową z Ukrainą, także w sektorze przemysłu obronnego – powiedział.

Incydent z naruszeniami polskiego nieba stał się kolejnym potwierdzeniem determinacji Warszawy do wspierania Ukrainy na szczeblu politycznym, wojskowym i technologicznym.