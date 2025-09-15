Sikorski dla „Guardiana”: Rosja chce nas przetestować bez wywoływania wojny

Zdaniem wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, drony, które zostały użyte przez Rosjan mogły być uzbrojone, ale te, które dotarły do Polski w nocy z wtorku na środę, nie były wyposażone w ładunki wybuchowe.

„Sugeruje to, że Rosja próbowała nas przetestować bez wywoływania wojny” – stwierdził Sikorski w wywiadzie dla brytyjskiej gazety. „W rozmowie (Sikorski) odrzucił sugestię, że polska obrona powietrzna nie była przygotowana na wtargnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre drony dotarły w głąb terytorium Polski, a według relacji zestrzelono tylko trzy lub cztery z około 19” – zauważył „Guardian”.

Minister oznajmił, że rosyjskie „drony nie dotarły do celu, doszło do drobnych zniszczeń materialnych, nikt nie ucierpiał”.

„Gdyby to wydarzyło się w Ukrainie, zgodnie z ukraińską definicją, można by to uznać za stuprocentowy sukces” – podkreślił.

W opinii szefa polskiej dyplomacji, reakcja Polski byłaby „znacznie ostrzejsza”, gdyby atak spowodował obrażenia lub ofiary śmiertelne. Zapytany jak taka reakcja mogłaby wyglądać w przyszłym hipotetycznym scenariuszu, Sikorski odmówił odpowiedzi.

„Na takiego agresora i kłamcę jakim jest (przywódca Rosji Władimir) Putin, działają tylko najsilniejsze środki presji” – podkreślił.

Rozmówca „Guardiana” odrzucił sugestię prezydenta USA Donalda Trumpa, że atak rosyjskich dronów „to mogła być pomyłka”, twierdząc, że w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się znaczna liczba dronów.

„Można uwierzyć, że jeden czy dwa zboczyły z kursu, ale 19 błędów w ciągu jednej nocy, w ciągu siedmiu godzin, przepraszam, ale nie wierzę to” – oświadczył Sikorski.

Minister poinformował, że polskie zespoły antydronowe będą szkolone przez ukraińskich operatorów, aby pomóc w obronie przed przyszłymi atakami. Jego zdaniem, „Ukraińcy dysponują lepszym sprzętem do walki z rosyjskimi dronami i mają znacznie głębsze i bardziej aktualne doświadczenie w stawianiu oporu armii rosyjskiej”.

„To coś, co społeczeństwo i rządy na Zachodzie muszą pilnie uwzględnić w swoim myśleniu (…), że to Ukraińcy będą nas szkolić, jak przeciwstawić się Rosji, a nie odwrotnie” – zaznaczył.

Dodał, że szkolenia Polaków w praktycznym zwalczaniu dronów mają odbywać się w jednym z ośrodków szkoleniowych NATO w Polsce.

W weekend Sikorski przemawiał na dorocznej konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej (YES) w Kijowie, na której ukraińskie elity i zagraniczni politycy omawiali perspektywy Ukrainy po ponad trzech latach wojny obronnej z Rosją.

Polski minister wyraził w trakcie konferencji nadzieję, że Trump otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla, jeśli uda mu się osiągnąć „sprawiedliwy pokój”, który określił jako „Ukrainę w granicach możliwych do obrony i Ukrainę integrującą się z Zachodem”. Zasugerował, że prezydent USA jak dotąd nie pokazał większych oznak stosowania nacisku na Putina, aby zaakceptował on takie rozwiązanie. – (Trump) ma swój własny styl, szanujemy go, ale ocenimy go po rezultatach – podkreślił Sikorski.

„Guardian” przypomniał, że na początku września w Paryżu 26 krajów zobowiązało się do udziału w powojennej misji bezpieczeństwa w Ukrainie, niektóre z nich angażując wojska na miejscu. Wysunięto wówczas pomysł, by Ukraina, choć w najbliższym czasie nie zostanie członkiem NATO, mogła otrzymać gwarancje na wzór artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego po zawarciu przyszłego porozumienia pokojowego. Miałoby to zapobiec ponownemu atakowi Rosji.

Podczas konferencji w Kijowie szef polskiego MSZ przestrzegł przed taką retoryką, jeśli chodzi o przyszłe gwarancje.