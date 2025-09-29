Sikorski dla CNN: Putin zakończy tę wojnę, tylko gdy uzna, że nie jest w stanie zwyciężyć

Polski wicepremier podczas rozmowy nagranej w czwartek w Nowym Jorku, a wyemitowanej w niedzielę został poproszony o komentarz na temat zmiany stanowiska prezydenta Donalda Trumpa względem Ukrainy.

„Myślę, że prezydent Trump widzi to, co widzimy my, czyli że rosyjska ofensywa wygasa” – oświadczył Sikorski.

Ocenił, że wielkość terytorium Rosji gra na jej niekorzyść, ponieważ Rosja nie jest w stanie zagwarantować obrony powietrznej dla wszystkich swoich obiektów.

„Ukraina zaatakowała już około połowy rosyjskich rafinerii, co oznacza, że machinie wojennej jest trudniej atakować Ukrainę. A prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzcę” – dodał.

Wyraził nadzieję na nałożenie przez USA sankcji na Rosję i zwiększenie nacisków na jej gospodarkę.

„Putin zakończy tę wojnę tylko, jeśli uzna, że nie może wygrać” – ocenił Sikorski. „By doszedł do tego wniosku, musi być więcej nacisków na rosyjską gospodarkę i więcej pomocy dla Ukraińców” – kontynuował.

Wicepremier powiedział, że Amerykanie zamierzają kupić ukraińskie drony.

„Myślę, że to świadczy o osiągnięciach Ukrainy na tej wojnie” – dodał.

Według polskiego ministra obecna wojna najprawdopodobniej zakończy się tak jak I wojna światowa.

„Jedna albo druga strona wyczerpie zapasy (potrzebne) do jej kontynuowania” – dodał.

Podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę, kierując się bardzo optymistycznymi założeniami.

„Myślał, że w Kijowie dojdzie do przewrotu, że zajmie to trzy dni, że Ukraińcy przyjmą ich z otwartymi ramionami, bo są tylko zagubionymi Rosjanami. Wszystkie te założenia okazały się błędne. Więc jest pogrążony w wojnie, która niszczy rosyjską przyszłość, która już spowodowała milion zabitych i rannych” – powiedział Sikorski.

Według niego Putin nie może przyznać się do błędu przed samym sobą ani przed Rosjanami.

„Takie kolonialne wojny zazwyczaj trwają około dziesięciu lat. Kończą się tylko wtedy, gdy agresor uznaje, że nie może wygrać. I zazwyczaj kończy je strona, która ich nie zaczynała” – kontynuował wicepremier.

Przypomniał, że Rosja przegrała wiele wojen, a wszystkie je łączy to, że dopiero po ich zakończeniu w Rosji zaszły reformy.

„Więc przegrana Rosji w tej wojnie byłaby dobra nie tylko dla Ukrainy i Europy, ale też dla Rosji” – ocenił Sikorski.

Odnosząc się do rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, podkreślił, że Polska postrzega to jako działanie wpisujące się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję. Zaznaczył, że drony zostały wysłane do Polski celowo i była to prowokacja.