Setka znanych Rosjan protestuje przeciwko wojnie z Ukrainą

Pod listem, którego cały tekst wraz z nazwiskami sygnatariuszy publikujemy poniżej, podpisało się ponad sto bardzo znanych postaci życia publicznego w Rosji. Są wśród nich znani politycy opozycji antykremlowskiej, tacy jak Grigorij Jawliński, ale także działacze społeczni, naukowcy, np. bardzo znany fizyk Aleksander Bielawin, oraz artyści, m.in. Andriej Makarewicz, założyciel niezwykle znanego w latach 80. i 90. w Rosji zespołu rockowego Maszyna Wriemienij oraz reżyser Garri Bardin, sława rosyjskiej animacji, nagrodzony w 1988 r. Złotą Palmą w Cannes.

Sygnatariusze nie odważyli się zaatakować bezpośrednio Władimira Putina, kierują więc swój list przeciwko „partii wojny”, czyli grupie kremlowskich doradców, pochodzących ze służb specjalnych i wojska, którzy według nieoficjalnych informacji mają naciskać na Putina, by wydał rozkaz do inwazji. „New York Times” kilka dni temu jako liderów owej „partii wojny” określił ministra obrony gen. Siergieja Szojgu, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa oraz dyrektora Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergieja Naryszkina.

Według „New York Timesa” cała trójka odgrywa kluczową rolę podczas kremlowskich narad, jednak ich wpływy są równoważone przez samego Putina, który — zdaniem amerykańskich dziennikarzy — równoważy ich opinię własnym, nieco bardziej zrównoważonym stanowiskiem w sprawie Ukrainy.

Obok sygnatariuszy pod listem podpisało się do tej pory 3 tys. Rosjan, co ze względu na ostry, antyrządowy język wystąpienia jest liczbą imponującą.

Wystąpienie działaczy na rzecz pokoju przeciwko partii wojny w rosyjskim kierownictwie:

Nasila się napływ alarmujących informacji o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę. Pojawiają się doniesienia o intensywnej rekrutacji najemników w Rosji oraz przerzucaniu paliwa i sprzętu wojskowego na terytorium ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego. W odpowiedzi Ukraina się zbroi, a NATO wysyła dodatkowe siły do Europy Wschodniej. Napięcie nie opada, a wręcz przeciwnie – eskaluje.

Rosyjscy obywatele są w rzeczywistości zakładnikami zbrodniczego awanturnictwa, w jakie zamienia się polityka zagraniczna Rosji. Nie tylko żyją w niepewności, czy nie wybuchnie wielka wojna, ale są też świadkami gwałtownego wzrostu cen i spadku wartości narodowej waluty. Czy Rosjanie potrzebują takiej polityki? Czy chcą wojny i czy są gotowi ponieść jej ciężar? Czy dali władzom prawo do takiego igrania z ich losem?

Nikt nie pyta o to obywateli Rosji. Nie ma żadnej publicznej dyskusji. Państwowa telewizja prezentuje tylko jeden punkt widzenia, i to punkt widzenia zwolenników wojny. Słyszymy bezpośrednie groźby militarne, rosną agresja i nienawiść wobec Ukrainy, Ameryki i krajów zachodnich. Ale co najniebezpieczniejsze, wojna jest przedstawiana jako dopuszczalny i nieunikniony rozwój wypadków. Ludzie są oszukiwani i korumpowani, a idea świętej wojny z Zachodem jest im narzucana, zamiast rozwijać kraj i poprawiać standard życia jego obywateli. Nikt nie mówi o cenie, ale to zwykli ludzie będą musieli ją zapłacić — cenę ogromną i krwawą.

My, odpowiedzialni obywatele Rosji i patrioci naszego kraju, zwracamy się do kierownictwa politycznego Rosji i rzucamy otwarte i publiczne wyzwanie Partii Wojny, która uformowała się w rządzie.

Wyrażamy punkt widzenia tej części społeczeństwa rosyjskiego, która nienawidzi wojny i uważa za zbrodnię stosowanie nawet groźby militarnej i stylu przestępczego w retoryce polityki zagranicznej.

My nienawidzimy wojny, podczas gdy wy uważacie ją za dopuszczalną. Opowiadamy się za pokojem i dobrobytem wszystkich obywateli Rosji, podczas gdy wy w swojej grze politycznej stawiacie na szali ich życie i los. Oszukujecie i wykorzystujecie ludzi, podczas gdy my mówimy im prawdę. To my mówimy w imieniu Rosji, a nie wy, ponieważ narody Rosji, które straciły miliony ludzi w wojnach przeszłości, od dziesięcioleci żyją według zasady „żeby tylko nie było wojny”. Czy o tym zapomnieliście?

Nasze stanowisko jest bardzo proste: Rosja nie potrzebuje wojny z Ukrainą i Zachodem. Nikt nam nie grozi, nikt nas nie atakuje. Polityka oparta na promowaniu idei takiej wojny jest niemoralna, nieodpowiedzialna i przestępcza i nie może być prowadzona w imieniu narodów Rosji. Taka wojna nie może mieć ani słusznych, ani moralnych celów. Dyplomacja naszego kraju nie może zająć innego stanowiska niż kategoryczne odrzucenie tej wojny.

Wojna jest nie tylko niezgodna z interesami Rosji, ale stanowi zagrożenie dla samego jej istnienia. Szaleńcze działania kierownictwa politycznego kraju, które popychają nas w tym kierunku, nieuchronnie prowadzą do powstania masowego ruchu antywojennego w Rosji. Każdy z nas w naturalny sposób staje się jego częścią.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec wojnie, a jeśli to konieczne, by ją powstrzymać.

Lew Ponomariow, obrońca praw człowieka

Walerij Borszczew, obrońca praw człowieka

Swietłana Gannuszkina, obrończyni praw człowieka

Leonid Gozman, polityk

Lija Achiedżakowa, aktorka, Artystka Ludowa Federacji Rosyjskiej

Andriej Makarewicz, muzyk

Garri Bardin, reżyser filmowy

Wiktor Szenderowicz, pisarz

Tatiana Łazarewa, prezenterka telewizyjna

Andriej Zubow, historyk, polityk

Andriej Nieczajew, polityk

Alina Wituchowska, pisarka

Aleksander Bielawin, fizyk

Nikołaj Rozanow, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk

Natalia Jewdokimowa, Sekretarz Wykonawczy Rady Praw Człowieka w Sankt Petersburgu

Efim Chazanow, członek Rosyjskiej Akademii Nauk

Ilja Ginzburg, fizyk, profesor

Zoja Swietowa, dziennikarka

Grigorij Jawliński, polityk

Lew Szlosberg, polityk

Borys Wiszniewski, polityk

Lew Gudkow, socjolog, doktor nauk humanistycznych.

Igor Czubajs, filozof

Tatiana Wolcka, poetka, dziennikarka

Borys Sokołow, historyk, pisarz

Michaił Kriger, aktywista obywatelski

Weronika Dolina, poetka

Władimir Mirzojew, reżyser filmowy

Ksenia Łarina, dziennikarka

Andriej Piontkowski, dziennikarz,

Marek Urnow, profesor, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Narodowego Uniwersytetu Badawczego

Michaił Ławrenow, pisarz

Nikołaj Prokudin, pisarz

Jelena Fanaiłowa, poetka, dziennikarka

Grigorij Michnow-Wajtenko, duchowny

Lew Lewinson, obrońca praw człowieka

Siergiej Hermann, pisarz

Władimir Aleks, aktywista obywatelski

Jurij Gimmelfarb, dziennikarz

Jurij Samodurow, obrońca praw człowieka

Jewgienij Cymbał, aktywista obywatelski

Witalij Dikson, pisarz

Natalia Mawlewicz, tłumaczka

Aszraf Fattachow, prawnik

Wiktor Junak, pisarz

Waleria Prichodkina, aktywistka praw człowieka

Jelena Grigoriewa, poetka dziecięca

Wiera Szabelnikowa, redaktorka

Mahir Mahajew, filozof, językoznawca

Grigorij Amnuel, producent, reżyser, publicysta, polityk.

Siergiej Kriwenko, obrońca praw człowieka.

Jarosław Nikitienko, działacz ekologiczny i obywatelski, naukowiec

Tatiana Jankielewicz Bonner, obrończyni praw człowieka.

Nikita Sokołow, historyk

Anatolij Gołubowski, historyk

Nikołaj Rekubracki, badacz

Witold Abankin, obrońca praw człowieka

Jelena Buchwariewa, doktor biologii

Igor Toporkow, obrońca praw człowieka

Jewgienij Kałakin, filmowiec

Ludmiła Alpern, obrończyni praw człowieka

Nina Katerli, pisarka

Władimir Zaliszczak, radny miejski

Olga Mazurowa, lekarz medycyny

Oleg Motkow, reżyser filmowy

Natalia Pachsarian, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego

Jelena Wołkowa, filolog, kulturoznawca

Walerij Ostawny, reżyser filmowy, dziennikarz

Gieorgij Karetnikow, aktywista obywatelski

Marina Borocka, pisarka

Siergiej German, członek Związku Pisarzy Rosyjskich

Siergiej Łucenko, animator

Aleksiej Diwieriew, programista komputerowy

Tatiana Worożejkina, wykładowca, Wolny Uniwersytet Moskiewski

Tatiana Kotliar, obrończyni praw człowieka

Anatolij Barmin, farmaceuta

Walentyn Skworcow, profesor, Moskiewski Uniwersytet Państwowy

Lew Ingel, fizyk

Michaił Miętus, historyk

Leonid Czubarow, profesor

Katia-Anna Taguczi, artystka

Jelena Efros, aktywistka obywatelska

Anna Szapiro, reżyserka filmowa

Tatiana Dorutina, członkini Rady Praw Człowieka w Sankt Petersburgu.

Arkadij Konikow, programista komputerowy

Siergiej Pieczenkin, aktywista obywatelski

Anatolij Razumow, historyk,

Aleksander Sannikow, emerytowany pułkownik Rosyjskich Sił Zbrojnych

Anatolij Cyrlin, profesor.

Karen Hakobian, doktor filozofii, profesor

