Selfie przed trumną papieża wywołują oburzenie wiernych

Zdjęcia te publikowane są potem masowo w mediach społecznościowych.

W kolejce do ołtarza bazyliki watykańskiej, przed którym wystawiono trumnę słychać głosy oburzenia wiernych z całego świata na widok osób, które robią sobie tam selfie. „Hańba”, „Wstyd”, „Jak można?” – takie komentarze słychać w bazylice.

To co widać tam cały czas, to las rąk wyciągniętych z telefonami komórkowymi, by zrobić zdjęcie papieskiej trumny.

Włoskie media przypominają przy okazji liczne wypowiedzi Franciszka, który krytykował niekontrolowane używanie telefonów. Podczas jednej z audiencji mówił, że często widzi podczas uroczystości liturgicznych wiele osób robiących zdjęcia. Jak dodał, robią je także kapłani i niektórzy biskupi.