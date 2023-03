Sekretarz generalny ONZ w drodze na Ukrainę, ma spotkać się z prezydentem Zełenskim

Guterres jest obecnie w Polsce. Będzie to jego trzecia wizyta na Ukrainie, do Nowego Jorku sekretarz generalny wróci w poniedziałek – przekazał Dujarric, którego cytuje CNN.

ONZ była mediatorem w negocjacjach dotyczących utworzenia na Morzu Czarnym bezpiecznego korytarza, przez który może być eksportowane ukraińskie zboże.

Umowa o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie została podpisana 22 lipca 2022 roku w Stambule przez przedstawicieli Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ.

W ramach inicjatywy „Ziarno z Ukrainy” Kijów ma do połowy 2023 roku wysłać około 60 statków z ukraińskim zbożem do Afryki, do najbiedniejszych krajów świata.