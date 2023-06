Sekretarz generalny NATO: wszyscy członkowie Sojuszu są zgodni, że Ukraina przystąpi do tej organizacji

Musimy wypracować rozwiązanie, dzięki któremu możliwe stanie się udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Potrzebujemy też przyspieszenia procesu akcesji Szwecji do NATO – dodał Stoltenberg, cytowany przez agencję Reutera.

W ocenie sekretarza generalnego zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę musi skutkować trwałym powstrzymaniem prób agresji ze strony Kremla i przyjęciem państwa-ofiary inwazji do Sojuszu.

„Rozmawiałem w tym tygodniu z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. W najbliższej przyszłości wybiorę się też do Ankary, aby kontynuować tam rozmowy dotyczące tego, w jaki sposób możemy zapewnić jak najszybsze przystąpienie Szwecji do NATO. Moje stanowisko w tej sprawie, które przekażę Erdoganowi, jest takie, że akcesja Szwecji do organizacji leży w interesie wszystkich jej państw członkowskich” – podkreślił Stoltenberg, odnosząc się do braku zgody Turcji na przystąpienie Szwecji do NATO.

Władze w Ankarze oskarżają Sztokholm o ukrywanie Kurdów, których uważają za członków grup terrorystycznych, i żądają ich ekstradycji. Jest to najważniejszy spośród stawianych przez Turcję warunków dotyczących zgody tego państwa na akcesję Szwecji do Sojuszu.

W czwartek Stoltenberg odniósł się również do ostatnich niepokojów w Kosowie, gdzie kilkudziesięciu żołnierzy sił pokojowych NATO zostało rannych w starciach z serbskimi demonstrantami. „Akty przemocy wobec sił KFOR (kontyngentu NATO w Kosowie – PAP) to postępowanie absolutnie niedopuszczalne” – oznajmił sekretarz generalny.

Według norweskiego nadawcy publicznego NRK głównymi tematami rozmów w Oslo są turecka blokada przystąpienia Szwecji do NATO, warunki członkostwa stawiane przed Ukrainą, kontrofensywa ukraińskiej armii na froncie wojny z Rosją, szkolenie Ukraińców na amerykańskich samolotach wielozadaniowych F-16, a także kandydatury na następców Stoltenberga, którego kadencja kończy się jesienią.