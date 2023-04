Sekretarz Generalny NATO: W. Zełenski weźmie udział w szczycie NATO w Wilnie

„Rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim o przygotowaniach do zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie w lipcu. Zaprosiłem go do udziału w spotkaniu i cieszę się, że przyjął zaproszenie i weźmie udział w szczycie” – powiedział szef Sojuszu dziennikarzom w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech.

J. Stoltenberg mówi, że w rozmowie z W. Zełenskim podkreślił dwie ważne dla Ukrainy kwestie przed spotkaniem w Wilnie – dotyczące dalszego nieprzerwanego wsparcia wojskowego oraz programu, który utrwaliłby przejście armii ukraińskiej na zachodnie standardy.

„Po pierwsze, mam nadzieję, że sojusznicy NATO ponownie zobowiążą się na szczycie do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, zapewniając krytyczne wsparcie wojskowe, aby zapewnić Ukrainie zwycięstwo. Mam również nadzieję, że sojusznicy NATO uzgodnią wieloletni program pomocy Ukrainie w przejściu od broni i doktryn z czasów sowieckich do standardów i doktryn NATO oraz zapewnią pełną interoperacyjność między siłami ukraińskimi i siłami NATO” – zaznaczył.

Ministrowie obrony i przedstawiciele armii państw udzielających Ukrainie wsparcia militarnego biorą udział w spotkaniu „formatu Ramsteina”, zorganizowanym na zaproszenie sekretarza obrony USA Lloyda Austina.

W spotkaniu uczestniczy także litewski minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas, który zaznaczył na swoim Facebooku w piątek, że jest to „symboliczne spotkanie przed nagłym i nieuniknionym kontratakiem Ukrainy”.

Jednym z głównych celów Litwy jest, aby Ukraina została zaproszona do członkostwa w NATO na szczycie w Wilnie.

J. Stoltenberg zaznaczył, że priorytetem Sojuszu jest zwycięstwo Ukrainy w rozpoczętej przez Rosję wojnie, a plan członkostwa Ukrainy będzie omawiany na lipcowym szczycie NATO.