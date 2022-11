Sekretarz Generalny NATO: Rosja jest pod silną presją Ukrainy

„To, co jest jasne, to fakt, że Rosja znajduje się pod silną presją i jeśli opuszczą Chersoń, będzie to kolejne zwycięstwo Ukrainy” – powiedział Stoltenberg dziennikarzom po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.

Chersoń został zajęty przez wojska rosyjskie na początku marca, niedługo po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę 24 lutego. Była to jedyna stolica obwodu, którą Rosjanom udało się wziąć pod kontrolę. Pod koniec września, po rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy, w obwodzie chersońskim odbyło się nieuznane przez zdecydowaną większość państw tzw. referendum w sprawie jego przyłączenia do Rosji.

Jak poinformowało w czwartek Radio Swoboda, po wycofaniu wojsk rosyjskich za Dniepr około połowa terytorium obwodu chersońskiego znajdzie się pod kontrolą Ukrainy.