Sekretarz generalny NATO: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są

Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.
Zapowiedział, że będzie w środę rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.
Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy. – Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy – powiedział.
„Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić” – oświadczył.
Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są.
„Całkowicie się z nim zgadzam: zatrzymajcie się tam, gdzie jesteście. To jest główny przekaz” – powiedział szef NATO dziennikarzom.