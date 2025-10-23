Sekretarz generalny NATO: Rosja i Ukraina powinny zatrzymać walki tam, gdzie są

Rutte poinformował, że pierwsza broń od USA, zakupiona przez kraje europejskie, warta miliardy dolarów, już została przekazania Ukraińcom.

Zapowiedział, że będzie w środę rozmawiał z Trumpem o tym, jak NATO może pomóc w realizacji jego wizji osiągnięcia pokoju w Ukrainie.

Szef NATO przekazał, że jego wizytę w USA zaplanowano po osiągnięciu porozumienia w sprawie Strefy Gazy. – Wymieniałem wiadomości z prezydentem i stwierdziliśmy, że spotkamy się w Waszyngtonie, by omówić, jak możemy teraz wdrożyć jego wizję w sprawie Ukrainy – powiedział.

„Mam pełne zaufanie do prezydenta Trumpa. Jest jedynym, który może to zrobić” – oświadczył.

Rutte poparł stanowisko Trumpa, który opowiedział się za tym, by Rosja i Ukrainy zatrzymały walki tam, gdzie są.