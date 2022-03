Sejm RP przez aklamację uznał W. Putina za zbrodniarza wojennego

Uchwała w sprawie popełniania zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję w Ukrainie została przygotowana przez Prezydium Sejmu.

– Publicznie dostępne dowody uzasadniają uznanie już dziś Władimira Putina przez Sejm RP i międzynarodową społeczność za zbrodniarza wojennego – napisali posłowie w Uchwale nt. zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości oraz łamania praw człowieka przez Rosję na Ukrainie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wezwał wszystkie państwa, które uznają suwerenność, integralność terytorialną i prawo do samostanowienia Ukrainy, do wsparcia wszelkimi środkami wszczęcia i prowadzenia postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także do wykorzystania swoich uprawnień we wszelkich organizacjach międzynarodowych, których są członkami w celu pociągnięcia Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za kierowanie zbrodniami międzynarodowymi.

Sejm zaapelował do parlamentów demokratycznych państw na całym świecie oraz do Parlamentu Europejskiego o uznanie Władimira Putina, członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i dowódców rosyjskich sił zbrojnych za osoby bezpośrednio odpowiedzialne za te czyny oraz objęcie ich jak najdalej idącymi sankcjami. Sejm wyraził też niezachwianą solidarność z wolnym narodem ukraińskim i demokratycznym państwem Ukrainy.

Wcześnie Senat USA jednogłośnie uznał Władimira Putina za zbrodniarza wojennego.

Na podst. belsat/ PAP