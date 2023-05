S. Cichanouska: MTK powinien wydać nakaz aresztowania Łukaszenki

Cichanouska przypomniała, że jej zastępca Paweł Łatuszka niedawno opublikował raport, z którego wynika, że ukraińskie dzieci wywożone są nie tylko na terytorium Rosji, ale też na Białoruś. Dlatego MTK powinien postąpić wobec Łukaszenki tak samo jak wobec Putina i wydać nakaz jego aresztowania – podkreśliła opozycjonistka.

„Łukaszenka ma ponieść odpowiedzialność za swoje zbrodnie wojenne. Musimy doprowadzić do globalnego impeachmentu Łukaszenki i zakończyć jego zbrodnie” – powiedziała Cichanouska.

Wezwała do zwiększenia nacisków na reżim białoruski poprzez sankcje i izolację polityczną. „Łukaszenka jest wykorzystywany jako element destabilizacji Europy. Bez Putina ten reżim by nie przetrwał” – dodała podczas wystąpienia online.

Jak wskazała, „Łukaszenka daje Rosji terytorium, broń i możliwości, by kontynuować agresję przeciwko Ukrainie”.

„Jedyna szansa dla nas to zwycięstwo Ukrainy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy kontynuować swoich wysiłków, wręcz przeciwnie, musimy je intensyfikować” – zaapelowała.

Cichanouska podkreśliła, że większość ludności Białorusi opowiada się „przeciwko wojnie i przeciwko broni jądrowej, ale represyjny reżim dławi te nastroje”.

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK wydał jednocześnie nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie, co Putin.